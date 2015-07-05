مردم یونان در دوراهی ریاضت اقتصادی/ آیا شالوده یورو می شکند؟

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: اروپای واحد امروز در التهاب به سر می برد. سیاستمداران ارشد اروپایی در انتظار مشخص شدن نتایج همه پرسی ریاضتی در یونان هستند. به نظر می رسد یونانی ها همچنان به حمایت های خود از «الکسیس تسپیراس» نخست وزیر جدید خود ادامه می دهند. این خود بدترین خبر ممکن برای آنگلا مرکل و دیگر مقامات اروپایی محسوب می شود. محصول این همه پرسی در بهترین حالت ممکن ادامه چالش میان آتن و اروپا و در بدترین حالت ممکن خروج یونان از منطقه یورو است از این رو این همه پرسی برای اروپای واحد و منطقه یورو فید فایده نخواهد بود.

این روزها سیاستمداران اروپایی نگران وقایع جاری در یونان هستند. مردم یونان طی یک همه‌پرسی به پیشنهادات ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی و دریافت بسته کمک مالی اروپا رأی خواهند داد و این در حالی است که این کشور هم‌اکنون با وضعیت بسیار پیچیده و حساسی روبروست. از سوی دیگر، نتایج نظرسنجی های موجود نشان دهنده مخالفت یونانی ها با اصلاحات ریاضتی است. در این میان تهدیدات مقامات اروپایی نیز تاثیری ندارد.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی منتشره در وبسایت بلومبرگ، اکثریت یونانی‌ها طی همه‌پرسی به پیشنهادات ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی و دریافت بسته کمک مالی اروپا «رأی منفی» خواهند داد. بر اساس این نظرسنجی، اختلاف میان کسانیکه طی این همه‌پرسی به پیشنهادات ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی رأی مثبت و منفی می‌دهند، بسیار اندک خواهد بود و مخالفان این طرح‌های ریاضتی با اختلاف ۰.۵ درصدی از موافقان آن پیشی خواهند گرفت به گونه‌ای که ۴۳ درصد با این طرح‌های ریاضتی مخالفت کرده و ۴۲.۵ درصد با آن موافقت خواهند کرد. بلومبرگ در تحلیلی در این خصوص اعلام کرد: این نظرسنجی نشان می‌دهد که در شرایط کنونی که بحران اقتصادی و سیاسی در یونان رو به وخامت است، همه‌پرسی چیزی را حل نخواهد کرد.

مقامات اروپایی نسبت به نظرسنجی های اخیر و همه پرسی فردا نگاهمثبتی ندارند. یونان امرو زمی تواند به پاشنه آشیل اروپا تبدیل شود هر چند که حتی در صورت مثبت بودن نتیجه همه پرسی به سود اروپا، چیزی در عل به سود بروکسل رقم نخواهد خورد. تحللیگران معتقدند همه پرسی یونان نتیجه ای جز ضرر برای بروکسل نخواهد داشت در شرایط کنونی که یونان با بحران اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند و اوضاع آن به دلیل ناتوانی آتن در بازپرداخت بخشی از بدهی‌های آتن به صندوق بین‌المللی پول بیش از هر زمان دیگری به هم ریخته و آشفته است، مردم یونان طی یک همه‌پرسی، پیشنهادات ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی و دریافت بسته کمک مالی اروپا را به رأی خواهند گذاشت.

در جریان انتخابات ابتدای سال میلادی اخیر در یونان نیز تهدید اروپایی ها برای تغییر نتایج انتخابات و عدم رای آوری حزب سیریزا تاثیرگذار نبود و در نهایت شاهد پیروزی الکسیس تسپیراس در انتخابات بودیم.

تلاش مقامات اروپایی رای طبیعی جلوه دادن اوضاع در چنین شرایطی قابل تامل است. «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا طی گفت‌وگویی در این خصوص اعلام کرده است: «در صورت رأی منفی یونانی‌ها در همه‌پرسی روز یکشنبه، اتحادیه اروپا باید از پیام‌های مهیج و خطرناک اجتناب کند چرا که نه یونانی‌ها درب‌های منطقه یورو و مذاکرات را به روی آتن نخواهد بست. نه یونانی‌ها به پیشنهادات نجات مالی طلبکاران این کشور قطعا فضای گفت‌وگوها برای بقای مالی یونان را محدود خواهد کرد اما من می‌خواهم بگویم که در صورت رأی منفی یونانی‌ها، ما مطمئنا به هیچ پیام مهیج و خطرناکی نیاز نداریم. هدف اصلی ما حفظ اتحاد منطقه یورو است. کاملا واضح است که این همه‌پرسی بر سر باقی ماندن یا باقی نماندن یونان در منطقه یورو نیست و هدف نخست ما بازسازی اعتماد با یونان است.»

تظاهراتهای داخلی صورت گرفته در یونان نشان دهنده اوج بحران اقتصادی در این کشور است. بنابر اعلام پلیس یونان، ۲۵ هزار نفر از مخالفان و ۲۰ هزار نفر از موافقان پیشنهادات ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی جمعه شب با تجمع در مرکز آتن اقدام به برگزاری تظاهرات کردند. مخالفان این پیشنهادات ریاضتی ضمن اعلام مخالفت با پیشنهادات طلبکاران یونان، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، دست‌نوشته‌ها و پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها عباراتی چون «حتی یک گام هم عقب‌نشینی نمی‌کنیم»، «اخاذی، نه» و «تا آخر راه، نه» نوشته شده بود.

حمایت برخی سوسیالیستهای فرانسوی از پاسخ منفی یونانی ها به همه پرسی از نقاط قابل توجه دیگری است که باید به آن توجه داشت. اگرچه مرکل به عنوان صدر اعظم آلمان خواستار استمرار طرح های ریاضتی در آتن می باشد اما سوسیایلستهای کاخ الیزه در این معادله حامی حزب سیریزا هستند. به نظر می رسد در ماورای این همه پرسی انگیزه های انتقامی میان فرانسه و المان نسبت به یکدیگر نیز خودنمایی می کند. بنابر اعلام منابع آگاه، دو نماینده حزب سوسیالیست حاکم فرانسه به نام‌های «پاسکال شرکی» و «ژرار فیلوش» که از اعضای اداره ملی حزب سوسیالیست این کشور هستند، بمنظور اعلام حمایت از حزب حاکم سیریزای یونان طی همه‌پرسی روز یکشنبه، در سفری راهی آتن شدند.

پاسکال شرکی در این خصوص می گوید: «من فکر می‌کنم که این وظیفه یک سوسیالیست است که امروز در کنار مردم و دولت یونان باشد.»

نکته دیگر در خصوص تحولات جاری در یونان اینکه «الکسی سپیراس» نخست‌وزیر یونان طی نطقی تلویزیونی خواستار تخفیف ۳۰ درصدی بدهی‌های آتن و اعطای یک مهلت ۲۰ ساله برای بازپرداخت مابقی بدهی‌های این کشور شد. وی همچنین ضمن استقبال از گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در خصوص رسیدن میزان بدهی‌های یونان به ۱۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، از عدم طرح این مسئله از جانب طلبکاران آتن طی مذاکرات پنج ماه گذشته، ابراز تأسف کرد.