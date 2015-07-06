جزئیات فعالیت های اردوهای تابستانی آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر مهدی علی اکبر زاده در نشست خبری صبح امروز که درباره فعالیت های تابستانی برگزار شد با یان اینکه اردوهای دانش‌آموزی کشور از اول مرداد آغاز می‌شود،اظهار کرد: از اول مهرماه مسابقات فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش آغاز می شود و در شهریور ماه سال آینده مراحل نهایی آنها برگزار خواهد شد. بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز در این مسابقات براساس نفر- رشته شرکت کرده اند که بیشتر از تعداد دانش آموزان سراسر کشور هستند و این نشان می دهد دانش آموزان در چند رشته حضور داشته اند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در گرایش های هنرهای نمایشی، نمایشنامه، نمایش عروسکی، فیلم کوتاه یک میلیون و ۲۷۱ هزار و ۱۰۲ نفر شرکت کردند که تنها در رشته نمایش یک میلیون و ۱۵۸ نفر حضور داشتند. همچنین تعداد ۱۱۳ هزار و ۸۳ نفر در گرایش فیلم کوتاه در مرحله آموزشگاهی حضور داشتند.

علی اکبرزاده با اشاره به جشنواره مسابقات هنری دانش آموزان اظهار کرد: این جشنواره از نیمه دوم مرداد ماه در اردگاه کشوری شهید رجایی نیشابور در دو بخش دختران و پسران به صورت پیوسته برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره تعداد هزار و ۴۰۰ نفر دانش آموز را شامل می شود که به مرحله کشوری مسابقات توانسته اند راه پیدا کنند.

مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: جشنواره مسابقات فرهنگی نیز در اردوگاه فرهنگی شهید بهشتی اصفهان برگزار می شود که از اول شهریور ما شروع می شود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد و در مجموع ۵۰۰ نفر از دانش آموزان راه یافته در این اردوها حضور خواهند داشت.

علی اکبرزاده با بیان اینکه در برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری تحولی خواهیم داشت بیان کرد: سی و دومین مسابقات فرهنگی و هنری در تابستان تمام می شود در این دوره از دانش آموزان برگزیده نظرسنجی خواهد شد و نتیجه این پژوهش را در مسابقات بعدی اعمال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در حاشیه مسابقات فرهنگی و هنری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری برای دانش آموزان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مرحله دوم مسابقات فرهنگی و هنری بیان کرد: اولین اردو بعد از ماه مبارک رمضان در اردوگاه شهید رجایی ویژه دانش آموزان مناطق مرزی در بخش دختران و پسران برگزار خواهد شد و مراسم افتتاحیه برای اردوی پسران چهارم مرداد و افتتاحیه دختران یازدهم مردادماه خواهد بود و بیش از هزار و ۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر در این اردوها حضور خواهند داشت.

علی اکبرزاده از برگزاری اردوی دانش آموزان زیارت اولی مشهد مقدس ویژه دختران خبر داد و گفت: اردوی دانش آموزان زیارت اولی برای دهه کرامت از ۲۴ مرداد آغاز و تا سوم شهریور ادامه دارد.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد سه هزار و ۲۰۰ دانش آموز دختر که تاکنون امکان مشرف شدن به مشهد مقدس را نداشته اند برنامه ریزی کرده ایم تا به زیارت امام رضا(ع) اعزام شوند و این اردوهای سه روزه به صورت پیوسته است و در تلاشیم تا با مشارکت بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد این تعداد را به هشت هزار نفر برسانیم.

وی با بیان اینکه اردوی شورای برتر دانش آموزان را نیز در تابستان برگزار خواهیم کرد بیان کرد: این همایش شامل ۶۰۰ دختر و ۶۰۰ پسر تدارک دیده شده است و شهریور ماه برای پسران و دختران در اردوگاه شهید میرزا کوچک خان رامسر برگزار خواهد شد.

علی اکبرزاده با اشاره به اردوی تشکل های دانش آموزی اظهار کرد: این اردو شامل تشکل های جمعیت هلال احمر، سازمان دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان می شود که هزار و ۳۰۰ دانش آموز دختر و پسر در این اردوها شرکت خواهند کرد.

مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: باید ردیف خاصی در برنامه ششم توسعه برای اردوها تعیین شود.

وی بیان کرد: بعد از مدت ها احساس نیاز کردیم تا برای تامین مدرس تربیت سیاسی در مدارس افرادی را تربیت کنیم لذا دو دوره آموزشی در پانزدهم مرداد ماه در اردوگاه شهید باهنر برگزار خواهد شد.

علی اکبر زاده افزود: مربیان و معلمان حائز شرایط در این همایش شرکت خواهند کرد تا بتوانند برنامه های کرسی های آزاداندیشی و سایر برنامه های آموزشی معلمان را مدیریت کنند و در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ آموزش های خود را در اختیار دیگر دانش آموزان، معلمان و مربیان خواهند گذاشت.

وی از برپایی نمایشگاه عرضه تولیدات دانش آموزان کانون تربیتی و فرهنگی خبر داد و گفت: این نمایشگاه از نیمه دوم شهریور ماه در تهران برگزار می شود و هدف ما این است تا دانش آموزان آثار تولیدی خود را در معرض دید عمومی قرار داده و با فروش محصولات خود شیوه کسب و کار را نیز تجربه کنند چراکه وزارت آموزش و پرورش به طور جد شیوه کسب و کار و کارآفرینی را دنبال می کند.

علی اکبرزاده با بیان اینکه مدیریت تامین غنی سازی اوقات فراغت برعهده شورای خانواده است اظهار کرد: آموزش و پرورش و سایر نهادهای آن تنها تسهیل کننده اوقات فراغت هستند و خانواده ها با مراجعه به وب سایت های آموزش و پرورش استان ها یا مدیران مدارس می توانند جویای اردگاه های استانی و شهرستانی باشند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: خانواده ها به مقوله مباحث فرهنگی و تربیتی فرزندانشان نسبت به گذشته به دلیل ظهور فضاهای مجازی و بخش های مربوط به ماهواره حساس تر شده اند و ارتباط بیشتری میان آموزش و پرورش و خانواده به وجود آمده است.

وی اردوهای راهیان نور را یکی از مهمترین اردوهای آموزش و پرورش دانست و گفت: بهترین و موثرترین اردوها اردوی راهیان نور است و بهترین هماهنگی میان آموزش و پرورش و سپاه پاسداران در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ برقرار بوده است.

علی اکبرزاده افزود: در ۶ ماهه اول برگزاری اردوهای راهیان نور از مهر تا اسفند ماه تعداد ۶۲۱ هزار نفر به اردوهای راهیان نور اعزام شده اند و پس از ماه مبارک رمضان به مدت ۴۵ روز تعداد ۲۰۰ هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی شمال غرب اعزام خواهند شد و بسته های فرهنگی و آموزشی نیز به دانش آموزان ارائه می شود.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اردوهای راهیان نور را توسعه خواهیم داد و بر روی بسته های فرهنگی بیش از گذشته اهمیت خواهیم داد.

وی با اشاره به امنیت و بودجه اردوهای راهیان نور اظهار کرد: سپاه پاسداران با در اختیار گذاشتن امکانات به لحاظ مالی به ما خیلی کمک کرده است و آموزش و پرورش نیز اعتبار پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص داده است. همچنین ۶ میلیارد تومان نیز مشارکت مردمی برای اردوهای راهیان نور داشته ایم.

علی اکبر زاده ادامه داد: تمام وسایل نقلیه اردوهای راهیان نور استاندارد است چراکه پلیس راهور موظف است وسایل نقلیه غیراستاندارد را متوقف کند.

به گفته وی در سال ۹۳-۹۲ تعداد کلیه اردوها هفت میلیون و ۷۳۰ نفر- روز بوده است.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به کیفیت بخشی پنجشنبه ها نیز اظهار کرد: دستور العمل کیفیت بخشی پنجشنبه ها به شورای معاونین ابلاغ شده است و نتایج آن چه منفی و چه مثبت اگر به دست ما برسد اجرا می شود. شورای معاونین نیز در حال تکمیل اطلاعات است و در صورتی لغو تعطیلی پنجشنبه ها صورت می گیرد که ما پشتیبانی مادی و معنوی داشته باشیم که در صورت عدم پشتیبانی مادی و معنوی این طرح اجرا نمی شود. در سال گذشته پیش بینی چهار میلیارد تومان اعتبار برای بازگشایی دو هزار مدرسه در روز پنجشنبه ها را داشتیم.