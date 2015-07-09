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۱۸ تیر ۱۳۹۴، ۱۹:۲۹

مهدوی‌کیا جمعه به آلمان می‌رود/ تیم آکادمی کیا مردادماه در نروژ

مهدوی‌کیا جمعه به آلمان می‌رود/ تیم آکادمی کیا مردادماه در نروژ

مربی جدید تیم فوتبال نوجوانان هامبورگ برای آغاز همکاری‌اش با این باشگاه جمعه راهی کشور آلمان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا مربی جدید تیم فوتبال هامبورگ برای حضور در تمرینات این تیم فردا جمعه راهی آلمان می‌شود تا بصورت رسمی کار خود را با این تیم آغاز کند.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران که سفیر فوتبال پایه AFC نیز هست، چندی پیش به عنوان مدیرفنی در کنار تیم فوتبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا هم حضور داشت تا بتواند تجربیات خود در این بخش را افزایش دهد.

همچنین در غیاب مهدوی‌کیا، تمرینات تیم آکادمی کیا زیر نظر علی دوستی‌مهر سرمربی پیشین تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران پیگیری می‌شود.

تیم آکادمی کیا پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در تورنمنت فوتبال «Cordial Cup» اتریش، قرار است مردادماه راهی نروژ شده تا در تورنمنت فوتبال این کشور در رده زیر 11 سال شرکت کند.

کد مطلب 2853637

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