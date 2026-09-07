به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه با انتشار تصاویری در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال مهر تأییدی بر خودشیفتگی و تلاش هایش برای نجات از گرفتاری هایی زد که نه تنها از داخل بلکه در سطح جهانی، وی را با موجی از انتقادها مواجه کرده است.

رئیس‌ جمهور آمریکا در یکی از این تصاویر، نقشه‌ ای را بدون توضیح منتشر کرد که کانادا، مکزیک، گرینلند و چند کشور دیگر را به رنگ پرچم آمریکا نشان می‌ دهد.

«دونالد ترامپ» در پیام تصویری دیگری نیومکزیکو را «آمریکای جدید» نامید.

ترامپ در پیام دیگری، گزارش های رسانه ای پیرامون افت شدید محبوبیت خود در تمامی نظرسنجی ها را نایده گرفت و خود را برتر از سایر مقامات گذشته کشورش قرار داد.

وی که عادت خودشیفتگی اش را نمی تواند کنار بگذارد، در عکس زیر ادعا کرد که «بهترین رئیس جمهور» است!

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر نیز با انتشار تصویری از ماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته بود: ماه متعلق به ماست!

ترامپ در ادامه اظهارات و اقدامات جنجالی خود درباره تغییر نام مناطق جغرافیایی، سراغ قمر زمین رفته و با انتشار تصویری از ماه که عبارت «ماه متعلق به ماست» و پرچم آمریکا بر آن نقش بسته است، بار دیگر جنجال به پا کرد.

ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ با امضای فرمان اجرایی، دستور داد نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» تغییر کند و نام «دنالی»، بلندترین قله آمریکای شمالی در آلاسکا، به «کوه مک‌کینلی» بازگردانده شود.

این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت؛ ترامپ در ماه اوت دستور تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» را برای کاربردهای رسمی دولت فدرال آمریکا صادر کرد. ترامپ همچنین اخیراً ایده تغییر نام نیومکزیکو به «نیوامریکا» را مطرح کرده است. این اقدامات با واکنش و مخالفت مقام‌های کانادا و برخی مقام‌های داخلی آمریکا مواجه شده و نشان‌دهنده رویکرد جنجالی ترامپ در بازتعریف نام‌ها و نمادهای جغرافیایی است.