سیده زهرا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تماشاخانه از روز یکشنبه فعالیت خود را در استان آغاز کرده است،اظهارکرد:اجرای این برنامه با هدف ایجاد شور و نشاط، ترویج فرهنگ بومی و فراهم کردن زمینه بهرهمندی کودکان و نوجوانان مناطق مختلف استان از برنامههای فرهنگی، تفریحی و آموزشی انجام میشود.
رئیس کانون فکری و پرورشی کودکان و نوجوانان آستانه اشرفیه با اشاره به برنامههای تماشاخانه سیار کانون اظهار کرد: بازی نمایش، قصهگویی و شاهنامه خوانی از جمله برنامههایی است که برای کودکان و نوجوانان اجرا میشود و در راستای تحقق عدالت فرهنگی و آموزشی قرار دارد.
وی گفت: حضور تماشاخانه سیار در مناطق مختلف، فرصتی برای دسترسی کودکان و نوجوانان این مناطق به برنامههای فرهنگی و هنری ایجاد میکند و زمینه مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و تفریحی را فراهم میسازد.
کاظمی با اشاره به بهره مندی همه کودکان و نوجوانان از این تماشاخانه سیار،تصریح کرد:تماشاخانه سیار کانون در روزهای آینده در پارک جنگلی بندر کیاشهر و همچنین دهستان دهکا برای کودکان و نوجوانان این مناطق نیز به اجرا درمیآید.
نظر شما