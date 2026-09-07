کوچک نژاد: کانون پرورش فکری گیلان برای تقویت نشاط کودکان برنامه دارد

سجاد کوچک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توجه به نیازهای فکری، روحی و اجتماعی کودکان و نوجوانان اظهار کرد: کانون تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آموزشی، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای نسل آینده را فراهم کند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان افزود: برگزاری کارگاه های هنری و ادبی، قصه‌گویی، کتاب‌خوانی، نمایش، بازی‌های خلاق و فعالیت‌های گروهی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت نشاط، آرامش و اعتمادبه‌نفس کودکان و نوجوانان در مراکز کانون اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه کودکان برای رشد همه‌جانبه به محیطی امن، شاد و پویا نیاز دارند، گفت: کانون تلاش می‌کند با فراهم کردن چنین فضایی، نقش مؤثری در پرورش فکری و شخصیتی آنان ایفا کند.

کوچک نژاد با اشاره به نقش مهم خانواده‌ها در تربیت فرهنگی کودکان،ادامه داد: خانواده‌ها مهم‌ترین همراهان کانون هستند و همکاری و تعامل میان والدین، مربیان و اعضای کانون می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت کودکان و نوجوانان را هموارتر کند.

گسترش فرصت‌های فرهنگی در مناطق مختلف استان

وی با تأکید بر ضرورت توجه به کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار اظهار کرد: تحقق عدالت فرهنگی زمانی امکان‌پذیر است که همه کودکان، فارغ از محل زندگی و شرایط اقتصادی، به برنامه‌ها و امکانات فرهنگی دسترسی داشته باشند.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری، تقویت مراکز فرهنگی هنری و اجرای برنامه‌های سیار در مناطق مختلف استان، از جمله اقداماتی است که با هدف گسترش عدالت فرهنگی دنبال می‌شود.

وی گفت:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان خود را همراه خانواده‌ها می‌داند و با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان، مراکز فرهنگی و مشارکت خانواده‌ها، برای پرورش نسلی خلاق، بانشاط، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از آرامش تلاش خواهد کرد.