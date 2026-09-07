ثبت بیش از ۳۴۲ هزار خدمت بهداشتی توسط بهورزان رودسر

سیدعلی میرهاشمی در حاشیه مراسم تجلیل از بهورزان نمونه شهرستان رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۱۶۰ هزار و ۸۵۰ نفر، دارای ۱۰۱ بهورز و ۸۲ خانه بهداشت است که بهعنوان یکی از حلقههای اصلی ارائه خدمات اولیه سلامت، نقش مهمی در ارتقای سلامت روستاییان ایفا میکنند.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده از ابتدای امسال تاکنون، مجموع خدمات ثبتشده را ۳۴۲ هزار و ۴۲۵ مورد برای ۶۶ هزار و ۹۷۰ نفر اعلام کرد و افزود: این حجم از خدمات بیانگر تلاش مستمر بهورزان در پیگیری وضعیت سلامت خانوارهای روستایی است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان رودسر با تأکید بر اینکه بهورزان از ارکان اصلی نظام مراقبتهای اولیه در مناطق روستایی هستند، گفت: ارتباط نزدیک و حضور دائمی آنان در روستاها، امکان شناسایی نیازهای سلامت، ارائه آموزشهای بهداشتی، انجام مراقبتهای دورهای و پیگیری وضعیت افراد را فراهم کرده است.
میرهاشمی ادامه داد: فعالیت بهورزان تنها به مراقبتهای معمول محدود نیست و آنان با شناسایی بهموقع عوامل خطر، آموزش مردم، پیگیری مراقبتها و ارائه خدمات پیشگیرانه، نقش مؤثری در جلوگیری از بروز و تشدید مشکلات سلامت دارند.
وی تقویت جایگاه و توانمندی بهورزان را از راهکارهای مؤثر برای ارتقای سطح سلامت و دسترسی عادلانهتر روستاییان به خدمات بهداشتی دانست و افزود: حمایت از این نیروهای خط مقدم سلامت، زمینه افزایش کیفیت خدمات و بهبود شاخصهای بهداشتی را فراهم میکند.
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