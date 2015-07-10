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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴

وزیر علوم در پاسخ به مهر:

آمریکایی ها بیشتر از ما نیاز به توافق دارند/فلسطین پاره تن اسلام

آمریکایی ها بیشتر از ما نیاز به توافق دارند/فلسطین پاره تن اسلام

وزیر علوم گفت: ظاهرا آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای دوباره دبه کرده اند و این در حالی است که خودشان نیاز به توافق دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی وزیر علوم در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزادی فلسطین بسیار مهم است و این کشور پاره تن جهان اسلام بوده و روز قدس یوم الله است.

وی افزود: مردم در این روز نشان خواهند داد که ید واحد هستند و از غصب کشور فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ناراحت هستند و مردم فلسطین باید به مبارزه خود ادامه دهند و حضور مردم ایران در حمایت از این مردم مظلوم موثر است.

فرهادی با اشاره به سلطه گری و زیاده خواهی آمریکایی ها ادامه داد: در مذاکرات هسته ای شاهد زیاده خواهی های آمریکا هستیم و آنها می خواهند امتیازات بیشتری برای خود به دست آورند که این غیر ممکن است و هرگونه توافقی باید عزتمندانه باشد.

وزیر علوم خاطر نشان کرد: ظاهرا آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای دوباره دبه کرده اند و این در حالی است که خودشان نیاز به توافق دارند.

 

 

 

کد مطلب 2855272

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