دخالت در امور اصناف گرمسار/ تنظیم بازار متولی مشخص ندارد

محمود علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب که اصناف نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد، اشتغال و بهره وری ملی دارند ولی چند متولی بودن ضررهای زیادی به بخش تنظیم بازار وارد می کند، افزود: واحدهای صنفی یکی از ارکان مهم بازرگانی و صنعت کشور محسوب شده و حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور توسط اصناف ایجاد می شود بنابر این اصناف در ایران نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد، اشتغال و بهره وری ملی دارند.

وی با یادآوی این نکته که مردم در زندگی روزمره خود به صورت مستقیم تحت عنوان مصرف کننده و به صورت غیر مستقیم تحت عنوان دریافت کننده خدمات با اصناف در تعامل مستمر هستند، خاطر نشان کرد: قوانین حاکم برنظام صنفی کشور، در زندگی روزمره مردم جامعه حتما تاثیرگذار است.

درآمد ۲۰ میلیونی پیمانکار جمعه بازار گرمسار برای خارج کردن سرمایه از شهر

عضو شورای اصناف کشور تاکید کرد: اصناف با داشتن بیش از هفت هزار اتحادیه، ۳۶۰ مجمع امور صنفی و بیش از دو میلیون واحد صنفی در کشور از نظر سود ناخالص، تولیدهای کوچک و توزیع کالا از توانمندی های بسیار بالایی برخوردار است.

علیزاده با اشاره به اینکه در شهرستان گرمسار سه هزار واحد صنفی داریم که غالبا آن ها را اشخاصی با مدارک لیسانس و فوق لیسانس اداره می کنند، تصریح کرد: متاسفانه به علت یکسری دخالت های نابجا در حیطه فعالیت اصناف از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر گرمسار و اقدام شهرداری این شهر در برپایی جمعه بازار بروز خسارت و بعضا حذف واحدهای صنفی رخ داده است.

وی با تاکید بر این مطلب که وقتی اصناف شهرستان گرمسار، قادر به برپایی بازارهای محلی هستند لزومی ندارد که یکسری افراد دلال با عنوان جمعه بازار از شهرستان های استان تهران بیایند و پول این شهر را خارج کنند، عنوان کرد: لزومی ندارد پیمانکار این بازار ماهیانه ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا سرمایه های شهرستان را خارج کند.

دخالت در امور اصناف زیاد شده است

رئیس اتاق اصناف شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه متاسفانه روند دخالت در امور اصناف به حدی رسیده است که شهرداری گرمسار تقاضای ایجاد دوشنبه بازار را از شورای شهر دارد، ابراز داشت: این درحالی است که بازار فعلی با حجم انبوهی از بی نظمی ها، آشفتگی، عدم رعایت مسائل بهداشتی و ترافیکی مواجه است که به دور از شان و منزلت شهروندان گرمساری است.

علیزاده با اشاره به اینکه به دلیل متضرر شدن اصناف طی یکسال گذشته با مدیرکل امومالیاتی استان سمنان به منظور معافیت مالیاتی اصناف گرمسار مکاتبه کرده ایم اظهار داشت: اصناف باید نظام توزیع را ساماندهی کنند در حالی که ادارات دولتی و مجموعه دستگاه های دخیل بایستی کارستادی و نظارتی و حمایتی داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که اگر اصناف این سه وظیفه را به خوبی انجام دهند، نظام توزیع با مشکل خاصی مواجه نمی شود در حالی که دولت در نظام توزیع وارد می شود و مشکلات زیادی رخ می دهد، ادامه داد: نظارت شورای اصناف در سه اولویت برنامه ریزی و برای انسجام و تمرکز بیشتر اجرایی شده است.

اجرایی شدن نظارت، کنترل قیمت و اولویت بندی گروه های کالایی

عضو شورای اصناف کشور با یادآور این نکته که اولویت نخست این برنامه نظارتی نرخ گذاری کالاهای اساسی است که پس از تصویب قیمت ها نرخ ها در اختیار بازرسی قرار گرفته و به عنوان نرخ اتحادیه لحاظ می شود، گفت: در بازرسی ها نرخ های مصوب ملاک قرار می گیرد و با متخلفان برخورد می شود.

علیزداده همچنین با بیان اینکه اولویت دوم در زمینه کالا و خدمات نسبت به اولویت نخست از حساسیت کمتری برخوردار است و بیشتر نرخ های لوازم خانگی، الکتروموتور و واحدهای تعمیراتی را شامل می شود، افزود: در اولویت سوم نرخ نامه این ردیف که بیشتر بخش خدمات را پوشش می دهد، باید در معرض دید مردم باشد و می توان به واحدهای صنفی تراشکاری و دیگر واحدهای تعمیراتی اشاره کرد.

به گفته وی، نرخ گذاری، نظارت و کنترل قیمت ها و اولویت بندی گروه های کالایی مصوبه هیئت عالی نظارت است که در حال اجرا است.