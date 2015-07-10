آتش سوزی به «کیالان» لرستان مجال نداد/ آتش دوباره گُر گرفت

فرماندار پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی چهار روزه جنگلها و مراتع پلدختر بیان داشت: آتش سوزی دوباره از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه پیش از ظهر امروز در منطقه شروع شده است.

قدرت الله ترابی نژاد از اعزام نیروهای مردمی، تیم های امدادی محیط زیست، منابع طبیعی و ستاد حوادث شهرستان، نیروهای بسیج و سپاه به منطقه برای اطفای حریق خبر داد.

وی تصریح کرد: با استمرار روند آتش سوزی در صورت عدم اطفای حریق درخواست اعزام بالگرد از مرکز استان خواهد شد.

آتش سوزی امروز کیالان در حالی رخ می دهد که عصر سه شنبه هفته جاری نیز در جنگل ها و مراتع کوه کیالان پلدختر آتش سوزی به وقوع پیوست که با تلاش نیروهای مردمی و اداره منابع طبیعی با وسایل ابتدایی بیل و شاخه و برگ درختان ساعت سه بامداد روز چهارشنبه مهار شد.

پس از مهار آتش در بامداد چهارشنبه دوباره آتش سوزی به علت وزش باد ساعت ۱۵ روز چهارشنبه آغاز که تا ساعت چهار بامداد پنج شنبه (امروز) خاموش شد.

هنوز ساعاتی از مهار آتش نگذشته بود که بعدازظهر روز گذشته تخت چان در نزدیکی همین منطقه دوباره شاهد وقوع آتش سوزی گسترده دیگری بود تا بخش مهمی از مراتع و جنگلهای بکر لرستان از دست برود.

هنوز چندساعتی از مهار آتش سوزی تخت چان طی ساعت ۲۲ شب گذته نگذشته است که پیش از ظهر امروز دوباره آتش به سراغ کوه کیالان پلدختر رفته تا آتش سوزی مراتع و جنگلهای این منطقه وارد چهارمین روز خود شود.

وقوع آتش سوزیهای گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی غیرکارشناسی و... هر کدام زخمی را بر تن زاگرس زده‌اند تا به گفته سید محمد قاسمی دبیر کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شود.

مطابق بررسی های صورت گرفته عامل انسانی در صدر دلایل آتش سوزی جنگلهای لرستان قرار دارد به طوریکه به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۹۰ درصد آتش سوزی ها توسط عامل انسانی در جنگلهای لرستان رخ می دهد.

بنابر بررسی های صورت گرفته سه دلیل اختلاف کشاورزان و دامداران، بی‌احتیاطی گردشگران و آتش زدن «پس چر» مزارع از عوامل آتش سوزی‌ها در سطح جنگلها و مراتع استان لرستان است.

استان لرستان در زمینه وسعت جنگلهای بلوط بعد از استان فارس در رتبه دوم کشور قرار دارد.