به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله ابوعلی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: منطقه جنگلی «چهارده» واقع در مرز بین دو شهرستان ایذه و دزپارت از بعد از ظهر روز دوشنبه دچار حریق شد که با اعزام چهار اکیپ از نیروهای یگان حفاظت و مشارکت جوامع محلی، این حادثه در کمتر از ۲۴ ساعت تحت کنترل قرار گرفت.

وی افزود: به دلیل وزش باد شدید در منطقه، حریق مجدداً شعله ور شد که بلافاصله نیروهای کمکی شامل دو اکیپ از شهرستان‌های اندیکا و صیدون به محل اعزام شدند و صبح امروز آتش سوزی به طور کامل مهار شد.

ابوعلی در ادامه تصریح کرد: مراحل لکه گیری و خنک سازی منطقه در حال انجام است و با توجه به کوهستانی و سخت گذر بودن مسیر و تراکم بالای جنگل، حضور به موقع ۵۰ نیروی امدادی و محلی نقش اصلی را در مهار این حریق گسترده ایفا کرد.

وی درباره علت وقوع این حادثه بیان کرد: عامل انسانی قطعا در بروز این آتش سوزی نقش داشته است، اما عمدی یا غیرعمدی بودن آن در دست بررسی است و پایش دقیق مساحت دچار حریق نیز پس از پایان عملیات انجام خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با اشاره به میزان خسارات وارده خاطرنشان کرد: خوشبختانه آسیب به درختان این منطقه که عمدتا از گونه‌های بلوط، بنه و کلخنگ است، نسبت به حجم آتش کمتر بوده و درختان بلوط کمتری در این حادثه دچار آسیب جدی شدند.

وی در پایان با هشدار نسبت به احتمال شعله ور شدن مجدد آتش به دلیل تداوم وزش باد شدید گفت: نیروهای یگان حفاظت تا اطمینان کامل از رفع خطر در منطقه مستقر خواهند بود و از عموم مردم درخواست می‌شود برای حفظ سرمایه‌های ملی، بیش از پیش حساسیت و مشارکت داشته باشند.