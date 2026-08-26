به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی؛ حسین توکلی اظهار داشت: از مجموع این ۲۰ پروژه، ۱۹ پروژه در حوزه آب شامل ۱۵ پروژه روستایی و چهار پروژه شهری و یک پروژه در حوزه فاضلاب تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ پروژه روستایی با اعتباری بالغ بر ۴۲۹ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است، افزود: این پروژه‌ها ۱۱۹ روستا با جمعیت تحت پوشش ۱۴ هزار و ۲۲ خانوار معادل ۴۵ هزار و ۲۵۸ نفر را از نعمت آب پایدار بهره‌مند می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد، ۵۹ روستا دارای پروژه آبرسانی جدید بوده و در ۶۰ روستای دیگر نیز اقدامات پایدارسازی شبکه انجام شده است.

توکلی در تشریح عملیات اجرایی این بخش گفت: حفر و تجهیز چهار حلقه چاه با ظرفیت ۶۱ لیتر بر ثانیه، احداث چهار باب مخزن ذخیره به حجم یک‌هزار و ۲۹۰ مترمکعب، احداث دو باب ایستگاه پمپاژ با دبی ۱۴ لیتر بر ثانیه، اجرای ۶۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۴ کیلومتر توسعه شبکه توزیع و ۱۵ کیلومتر اصلاح شبکه از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده است.

وی در خصوص پروژه‌های شهری نیز تصریح کرد: چهار پروژه آبرسانی شهری با اعتبار ۵۱۱ میلیارد تومان آماده افتتاح است که شامل حفر و تجهیز چهار حلقه چاه با ظرفیت ۸۲ لیتر بر ثانیه، اجرای ۳۷.۵ کیلومتر خط انتقال، ۲.۵ کیلومتر خطوط جمع‌آوری چاه‌ها، ۱۵ کیلومتر توسعه شبکه توزیع و احداث سه باب مخزن ذخیره با ظرفیت پنج هزار مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر پروژه‌های آبرسانی، در بخش فاضلاب نیز پروژه اجرای ۲ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تکمیل و آماده بهره‌برداری در هفته دولت است.