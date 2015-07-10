۹ بازیکن جدید به تیم فوتبال شهرداری اردبیل پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام علیپور بعد از ظهر جمعه در حاشیه تمرینات تیم شهرداری اردبیل در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای نقل و انتقالات تاکنون ۹ بازیکن از تیم های مختلف لیگ برتری و لیگ دسته یکی کشور به تیم فوتبال شهرداری اردبیل پیوسته اند.

وی افزود: این نفرات که بیشتر آنها بازیکنان اردبیلی حاضر در تیم های مطرح لیگ برتری نطیر سایپا و پرسپولیس و نیز لیگ دسته یکی بودند، بعد از توافق با باشگاه شهرداری هم اکنون در تمرینات این تیم حضور دارند.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل مهران موسوی، پیمان رنجبری، داوود شاه واروقی، مسیح زاهدی، علی علیزاده، سجاد عرفانی، محمد سیاه، میلاد روزبهانی و نوید صبوری را بازیکنان جذب شده به تیم فوتبال شهرداری اردبیل اعلام کرد.

وی با اشاره به حضور بازیکنان تیم های لیگ برتری پرسپولیس تهران، سایپا کرج و پیکان در تیم شهرداری متذکر شد: مهران موسوی، پیمان رنجبری، مسیح زاهدی، علی عیلزاده، نوید صبوری و... سابقه حضور در تیم های لیگ برتری را دارند که با وجود جوان بودن تجارت آنها می تواند در رقابتهای فشرده لیگ به تیم کمک کند.

علیپور متذکر شد: علاوه بر بازیکنانی نظیر داود شاه واروقی، سجاد عرفانی، محمد سیاه و میلاد روزبهانی نیز از بازیکنان بسیار خوب لیگ دسته بودند که با توجه به بازیهای خوب خود در فصل قبل می توانند موفق ظاهر شوند.

وی با اشاره به جذب این بازیکنان تاکید کرد که تیم فوتبال شهرداری اردبیل از اوایل تیرماه تمرینات خود را برای حضور موفق در رقابتهای لیگ دسته یک کشور آغاز کرده است.

مهران موسوی از تیم شهرداری تبریز و بازیکن سابق پیکان تهران، پیمان رنجبری از تیم نفت و گاز گچساران و بازیکن سابق گسترش فولاد تبریز، داوود شاه واروقی از تیم فولاد نوین و بازیکن سابق سایپا، مسیح زاهدی و علی علیزاده از تیم سایپا، سجاد عرفانی از تیم فولاد، محمد سیاه از تیم آلومینیوم هرمزگان، میلاد روزبهانی از تیم نیروی زمینی و نوید صبوری از تیم فوتبال پرسپولیس تهران بازیکنان جذب شده به تیم فوتبال شهرداری اردبیل هستند.