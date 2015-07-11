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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۲

عمر شریف از «لارنس عربستان» تا جایزه سینمایی فیلم وین

عمر شریف از «لارنس عربستان» تا جایزه سینمایی فیلم وین

عمر شریف بازیگر سرشناس سینمای جهان که در سن ۸۳ سالگی درگذشت، با فیلم «لارنس عربستان» به سینمای جهان معرفی شد و در سال‌های پایانی عمر خود جایزه سینمایی وین در سال ۲۰۱۳ را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، مروری بر زندگی هنری عمر شریف بازیگر مصری سینمای جهان در قاب تصویر خالی از لطف نیست.

عمر شریف

عمر شریف بازیگر فیلم «لارنس عربستان» که در اواخر عمر خود به آلزایمر مبتلا بود، جایزه اسکار بازیگری مکمل مرد را برای این فیلم دریافت کرد.

عمر شریف

عمر شریف وقتی دیوید لین در سال ۱۹۶۲ او را برای بازی در «لارنس عربستان» انتخاب کرد به عنوان ستاره سینمای مصر شناخته شد. او در این عکس در کنار پیتر اوتول دیده می‌شود.

عمر شریف

عمر شریف و مویرا لیستر در فیلم «رولز رویس زرد» در سال ۱۹۶۴ بازی کردند.

عمر شریف

عمر شریف در فیلم «دکتر ژیواگو» در سال ۱۹۶۵ حضور یافت.

عمر شریف

عمر شریف و جک پالانس در فیلم «چه» سال ۱۹۶۸ با هم همبازی شدند.

عمر شریف

حضور عمر شریف و گریگوری پک در فیلم «طلای مک‌کنا» در سال ۱۹۶۹ دیدنی بود.

عمر شریف

و اما در این عکس عمر شریف در حال بازی کریکت در یک مسابقه خیریه دیده می‌شود.

عمر شریف

​عمر شریف در سال ۲۰۰۴ در فیلم «هیدالگو» بازی کرد.

عمر شریف

عمر شریف در نقش رودولف در سال ۲۰۰۵ در سینماها حضور یافت.

عمر شریف

عمر شریف جایزه جشنواره فیلم وین را در سال ۲۰۱۳ دریافت کرد.

عمر شریف در سن ۸۳ سالگی چشم از جهان فروبست.

کد مطلب 2856322
فریبرز دارایی

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