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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۲۰:۰۹

با هدف ارائه نامه هاي خود به ماموران نهاد رياست جمهوري صورت گرفت ؛

تجمع صدها بوشهري اميدوار در مقابل استانداري

صدها شهروند بوشهري و اهالي برخي شهرستانهاي ديگر اين استان در مقابل استانداري بوشهر تجمع كردند و ضمن بيان خواسته ها و مطالبات خود نامه هايشان را به مسئولان نهاد رياست جمهوري تحويل مي دهند.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به بوشهر، مردم اين استان از اولين دقايق آغاز شب كم كم در مقابل استانداري تجمع كرده و نامه هاي از پيش نوشته شده و حتي برخي نامه هايي كه از لحظات پيش نوشتن آن را آغاز كرده بودند، تحويل مسئولان مي دهند.

نفراتي از ستاد ارتباطات مردمي رئيس جمهور نيز در ميان آنان حضور يافته و ضمن شنيدن سخنانشان نامه هاي آنان را جمع آوري مي كنند.

پيش از اين درپنج سفر گذشته هيات دولت به استانها صدها هزار نامه مردمي جمع آوري شده كه كار رسيدگي به آنان همچنان ادامه دارد و نتايج آنها نيز به تدريج به صاحبان نامه اعلام شده است.

کد مطلب 286165

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