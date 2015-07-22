از زبان زرگری تا زبان مخفی در «آزما» بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه فرهنگی آزما» در یکصد و یازدهمین شماره خود و در قالب یک پرونده به بررسی زبان‌های فراموش شده صنفی و زبان‌های مخفی و دلایل پیدایی این زبان‌ها که در فرهنگ فارسی با عنوان «لَتَر» از آن نام برده شده پرداخته است. در این شماره آزما، کسانی چون کوروش صفوی استاد زبان‌شناسی و فرزان سجودی، زبان شناس و پژوهشگر ادبی به طرح دیدگاه‌های خود در این‌باره پرداخته‌اند.

«هم‌دندانی با مدیوم زبان» عنوان گفتگو با دکتر کوروش صفوی، زبان‌شناس است. او در این مصاحبه به تفاوت «زبان مخفی» و «زبان ساختگی» اشاره کرده و گفته است: در زبان مخفی از تمام قواعد یک زبان پایه استفاده شده و سعی می‌کنند تغییر در واژگان و معنی واژگان ایجاد کنند. یعنی هم واژه‌های جدید بسازند و هم معنایی را که واژگان حال حاضر زبان به آن دلالت می‌کنند تغییر دهند و آنها را در معنای دیگری به کار ببرند.

«زبان مخفی، افکار پنهان در پشت واژه‌ها» گفتگو با مهدی سمایی است. او به زبان رایج در فضاهای مجازی اشاره کرده و خاستگاه این نوع زبان‌ها را متفاوت دانسته است. چون در این فضاها به دلیل کم بودن فضا و زمان، به اجبار اصطلاحات و گونه‌هایی از نوشتار رایج شده که در تعریف زبان مخفی نمی‌گنجد.

به گفته سمایی، هرقدر جامعه بزرگ‌تر و صنعتی‌تر و لایه لایه‌تر می‌شود، مناسبات جامعه ایجاب می‌کند که با پدیده‌هایی چون زبان مخفی مواجه شویم و اما «زبان‌های برساخته، مرزبندی میان خود و دیگران» عنوان گفتگو با فرزان سجودی، استاد نشانه شناسی است. به باور او شیوه ساخت و کارکرد اجتماعی زبان‌های مخفی و زبان‌های شغلی با هم متفاوت است به گونه‌ای که این دو را نه می‌توان به‌طور کامل از هم جدا کرد و نه می‌توان با هم یکی دانست.

پرونده ژان کوکتو، شاعر و نویسنده و فیلمساز فرانسوی از دیگر مطالبی است که در این شماره از آزما به آن پرداخته شده است. «ژان کوکتو، دروغی که حقیقت را می‌گفت»، «ژان کوکتو، در یک پوزتیو» و... از جمله موضوعات این پرونده است.

«هنر خوار گردد، جادویی ارجمند» عنوان میزگردی دربره هویت بخشی به سالن‌های نمایش با حضور شکرخدا گودرزی، اصغر همت، علی عابدی و هوشنگ اعلم است. در این کیزگرد، همت مطرح کرده: تئاتر سنتی ما تکیه دارد. الان کو تکیه! کو تخت حوض! کو سیاه‌بازی اصلی. همه چیز امروز جعلی شده؛ همه چیز را مصادره کرده‌ایم.

«نعلبندیان، پهره مخدوش یک واقعیت» عنوان گفتگو با عاطفه پاکبازنیا و جواد عاطفه درباره کتاب «دیگرانِ عباس نعلبندیان» است. جدیدترین شماره ماهنامه فرهنگی «آزما» به سردبیری هوشنگ اعلم و مدیر مسئولی ندا عابد، ویژه ممرداد ۱۳۹۴ به قیمت ۶۰۰۰ تومان منتر شده است.