ماهنامه ادبي آزما منتشر شد

به گزارش مهر، در صفحات مقاله نشريه عناويني همچون "مطبوعات، مردم و ايستايي فرهنگي" ، "شعر واژگان رنج هاي مشترك بشري"، "سرشت و معني موسيقي"، "داستان همچون هنري بصري"، " نگاهي دوباره به شعر ديني" و ... به چشم مي خورد.

گفتگويي با جرالدين بروكس (برنده جايزه پوليترز ادبي 2006)، اشعاري از عمران صلاحي، احمد نجاتي، ايرج صف شكن و حافظ موسوي، داستاني از محمد محمدعلي با نام شكار در سراب نيلوفر و مطالبي پيرامون آسيب شناسي نمايشگاه كتاب، وضعيت خانه صادق هدايت و چندين خبر و داستان، صفحات ديگر آزما را تشكيل مي دهند.

آنچه در پي مي آيد بخشي از متن سخنراني بزرگ علوي درباره نويسندگي در غربت است كه در چهار صفحه به چاپ رسيده است: " ...دور از ارتباط ملموس با مردم نمي توان به عمق غم و شادي، رنج ها، لذت ها، آرزوها و شكست هاي هم وطنان پي برد. اگر كسي خواست دست به آتش بزند بايد صد بار بيشتر تلاش كند. گفته شده است كه نويسندگان و شاعران، سازندگان تاريخ هستند... ترديدي نيست كه دسترنج آنها يكي از عوامل پرورش و پيشرفت و تعالي فرهنگ و بقاي هر ملتي است. وقتي نويسنده اي مي تواند نقش خود را در سير تكامل اجتماع ايفا نمايد كه دانسته و مصمم به رموز تحولات اجتماعي پي ببرد و... "

ماهنامه ادبي و هنري آزما (شماره 43) ارديبهشت 1385 با بهاي هفتصد تومان روانه پيشخوان شده است.