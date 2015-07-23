نگاه فرمانداران در توزیع اعتبارات به تمامی دستگاه ها باشد

به گزارش خبرنگارمهر، هاشم ولی پور مطلق پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان این مطلب، اظهار داشت: باید کارگروههایی تشکیل شود و با کارشناسیهای انجام شده شاخصهای دقیقی برای توزیع اعتبار درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: تاکنون مشخص نبوده است که اعتبارات برچه مبناهایی توزیع شده بنابراین در این زمینه باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید براینکه دستگاهها تلاش کنند که سهم واقعی خود را دریافت کنند، تصریح کرد: امسال برای اولین بار اعتبارات به صورت فصل، برنامه بین دستگاهها توزیع میشود که روند توزیع کار دشواری است.
محمدهادی آرین، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: در سالهای اخیر شاخصهای توزیع اعتبار از نامهها و مکاتبات همه دستگاهها برداشت شده است.
وی توزیع اعتبارات را از مهمترین دغدغه دستگاهها دانست و افزود: نهایت تلاش در راستای تعریف شاخصهایی برای توزیع اعتبار انجام میشود.
آرین با اشاره به دغدغههای دستگاههای مربوط به عشایری در استان، بیان داشت: امید است با تدبیرهای درست و مدیریت دقیق در اعتبارات این دغدغهها برطرف شود.
سید نعمتالله حقیقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه به بیان مشکلات حقوقی پرسنل این اداره کل پرداخت و گفت: در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۱۸۸ پرسنل مشغول به خدمت هستند که ۴۴ نفر از این تعداد از طریق وزارتخانه تأمین اعتبار میشوند.
وی با بیان اینکه این تعداد از نیروها از حقوق اضافه کاری و پاداش بی بهرهاند، تصریح کرد: این در حالی است تعداد ۴۰۰ معدن در خراسان جنوبی وجود دارد و برای پیشرفت این معادن و کسب درآمد بیشتر نیاز به مأموریت و نظارتهای بیشتری توسط پرسنل وجود دارد.
حقیقی درآمد این معادن در سالهای اخیر را چهار میلیارد تومان دانست و افزود: امید است با اعتبارات تخصیص یافته در راستای نظارت براین معادن، درآمد آنها به هشت میلیارد تومان افزایش یابد.
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