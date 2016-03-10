سامانه پیامکی جامع اعتباری راه اندازی شود/ لزوم جذب اعتبارات ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود: راه اندازی این سامانه به مدیران این امکان را می‌دهد تا از واریز اعتبارات در بخش‌های مختلف مربوط به دستگاه خود مطلع شوند.

وی گفت: در چند روز باقی مانده از سال ۹۴مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی تلاش و رایزنی کنند تا منابع ملی را برای خود جذب و فعال کنند.

پرویزی اظهار کرد: سابقه و تجربیات گذشته نشان داده است که خراسان شمالی شب عید نوروز دریافتی‌های خوبی از منابع ملی داشته و اکنون نیز مدیران با انتقال نیازهای واقعی باید تلاش کنند تا از این محل دریافتی داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای ارایه خدمات به مردم طی ایام تعطیلات نوروز ۹۵خبر داد.

وی تاکید کرد: اگر در طی تعطیلات نوروز مشاهده و یا گزارش شود که خودروهای اداری در سطح استان ترددی داشته‌اند، متوقف و با متخلفین برخورد می‌شود.

پرویزی در خصوص برگزاری همایش ملی انگور در استان خبر داد و افزود: برگزاری این همایش در استان تصویب شد و در صورتی که صرف هزینه‌های این همایش منافعی برای استان داشته باشد استانداری از برگزاری آن حمایت می‌کند.

وی گفت: در زمینه توسعه ساختمان‌های اداری استان نیز ۲۰میلیارد ریال اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی، توزیع می‌شود.

افزایش ۶۰۰ تخت بیمارستانی در دستور کار دولت یازدهم

استاندار خراسان شمالی در خصوص ساخت بیمارستان در شهرستان جاجرم نیز اظهار کرد: اعتباراتی از منابع مختلف برای تکمیل ساخت این بیمارستان پیش بینی که متاسفانه با مشکلاتی مواجه شده، اما با توجه به اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای تجهیز این فضای درمانی امیدواریم این بیمارستان هرچه زودتر تکمیل شود.

وی در مورد بیمارستان‌های بجنورد و شیروان نیز با تاکید بر اینکه ساخت این بیمارستان‌ها تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اظهار امیواری کرد که این دو بیمارستان در هفته دولت سال ۹۵ به بهره برداری برسد.

وی همچنین از افزایش ۶۰۰ تخت بیمارستانی به سرانه تخت بیمارستان‌های استان اشاره کرد و گفت: تدبیر دولت یازدهم برای افزایش تخت‌های بیمارستانی این استان بی سابقه است، چرا که بر اساس آخرین آمار، این استان در طول تاریخ خود تا کنون حداکثر ۸۰۰ تخت داشته است.

پرویزی در ادامه این نشست در مورد پالایشگاه شیروان با اشاره به سخنان اخیر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، توضیحاتی داد و گفت: متاسفانه کلنگ زنی این طرح در حالی صورت گرفت که هنوز مشکلات زیست محیطی آن حل نشده بود.

وی از عدم موافقت با تقاضای سرمایه گذار این طرح که درخواست تسهیلات زیادی کرده بود خبرداد و گفت: این سرمایه گذار این طرح ابتدا اعلام کرده بود که سرمایه کافی برای راه اندازی این طرح را دارد؛ اما متاسفانه چنین نبود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اگر قراراست سرمایه گذاران بدون آورده خود و صرفا با تسهیلات بانکی اقدام به چنین سرمایه گذاری‌هایی بکنند، بهتر است این طرح را به خود مردم واگذار کنیم.

وی افزود: اجازه نمی‌دهیم تحت عنوان سرمایه گذاری، منابع این استان در جای دیگری هزینه شود.

۵۵ درصد اعتبارات تملک دارایی به دستگاهها تخصیص داده شد

در ادامه این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی نیز طی سخنانی اعتبارات تملک دارایی این استان در سال جاری را هشت هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: از این میزان پنج هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال از سوی استان پروژه تعریف شده است.

حسن نادری تصریح کرد: این میزان اعتبار با تخصیص ۵۵ درصدی در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار گرفت.