به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمن گلی ظهر شنبه در جلسه تخصصی بررسی مشکلات هئیت اسکی استان به خصوص پیست اسکی خوشاکوی ارومیه با بیان اینکه آذربایجان غربی پتانسیل و ظرفیت خوبی برای توسعه رشته ورزشی اسکی دارد افزود: متاسفانه هم اکنون توجه به بازسازی زیرساخت های اسکی می تواند موجب توسعه این رشته ورزشی شود.

وی با بیان اینکه پیست اسکی خوشاکوی ارومیه یکی از برفگیرترین پیست های اسکی خاورمیانه است افزود: هم اکنون تجهیزات سخت افزاری و تنها هتل موجود در پیست خوشاکو ارومیه وضعیت نابسامانی دارد و نیازمند ترمیم و بازسازی اساسی است.

چمن گلی ادامه داد: برای بازسازی و تجهیزات موجود در پیست اسکی خوشاکو نیازمند حمایت استانداری و همکاری ارگانهای مرتبط هستیم که در این راستا برگزاری جلسات همکاری با اداره کل منابع طبیعی و معاونت مدیریت و برنامه ریزی استانداری در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در راستای آزاد سازی قطعه زمینی که یکی از کشاورزان منطقه ادعای مالکیت آن را دارد و در محل پیست اسکی خوشاکو واقع شده است، نیازمند مساعدت و همکاری اداره کل منابع طبیعی هستیم تا از راه قانونی اقدام به رفع این مشکل کنیم.

وی ادامه داد: اسکی روی برف یکی از رشته های فصلی محسوب می شود که نیازمند بارش نزولات آسمانی است و برای توسعه زیربخش های این ورزش در تلاشیم در آینده با ایجاد شرایط لازم اسکی روی چمن را نیز راه اندازی کنیم.

رئیس هیئت اسکی آذربایجان غربی هم در این جلسه با بیان اینکه پیست اسکی خوشاکو با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که دارد، تنها پیست موجود استان است اظهارداشت: اما تنها هتل موجود این پیست کاملا از نظر امکانات مستهلک شده و جوابگوی نیازها نیست.

مسعود قهرمانلو با بیان اینکه کادر اجرایی هیئت جدید اسکی مدت ۹ ماه است که بر سر کار آمده و سال گذشته به علت عدم بارش برف غیرفعال بوده است افزود: تلاش بر این است که ابتدا به کارهای زیربنایی و زیرساختی توجه بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم با آرامش خاطر بیشتری به جذب بازیکن، آموزش و تشکیل تیم بپردازیم.

وی برنامه ریزی در راستای حل مشکلات سخت افزاری و زیرساخت های رشته اسکی را از اولویت های این هئیت در سالجاری اعلام و اضافه کرد: تحقق این هدف نیازمند مساعدت و همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط است.

پیست اسکی خوشاکوی ارومیه بزرگترین و زیباترین پیست اسکی کشور یکی از کانون های مهم ورزش زمستانی در شمالغرب کشور به شمار می رود که هر سال با آغاز فصل سرما و انباشت برف پذیرای علاقمندانی از کشورهای خارجی و استان های مختلف کشور و علاقمند به ورزش های زمستانی است.

پیست اسکی خوشاکوی ارومیه همچنین به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی علاوه بر اینکه مکانی است برای ورزش های زمستانی به عنوان یکی از جاذبه های توریستی آذربایجان غربی مطرح است ولی تاکنون به دلیل بی توجهی مسئولان به درستی در کشور معرفی نشده است.

در فصل تابستان نیز به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی منطقه، پیست اسکی خوشاکو قابلیت تبدیل شدن به پیست اسکی روی چمن را دارد ولی متاسفانه این امر نیز از سالهای گذشته تاکنون مورد غفلت واقع شده و این ظرفیت عظیم تنها دو الی سه ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرد.