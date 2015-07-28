خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: وجود ۴۶۰ کیلومتر شبکه توزیع آب فرسوده در استان ایلام باعث هدررفت بیش از ۳۰۰ لیتر آب در ثانیه در استان شده و مشکل بحران کم آبی برای تامین آب شرب در استان را مضاعف کرده است.

طبق گفته کارشناسان آب و فاضلاب استان ایلام، هم اکنون برای اصلاح شبکه های فرسوده توزیع آب در استان ایلام بیش از ۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، این در حالی بوده که زیان هدررفت آب از فرسودگی شبکه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

در حال حاضر فرسودگی شبکه و انشعابات غیرمجاز در این بحران کم آبی در استان ایلام به عنوان دو معضل اساسی شناخته می شود که نیازمند توجه جدی مسئولان ارشد کشوری و استانی برای تامین اعتبار بازسازی شبکه های فرسوده و اراده برای برخورد با متخلفان در زمینه انشعابات غیرمجاز است.

این در حالیست که طبق گفته مسئولان آب و فاضلاب استان ایلام یکی از مهمترین معضلات استان ایلام وجود حاشیه نشینی در شهر ایلام بوده که باعث افزایش انشعابات غیرمجاز شده و تکلیف دستگاه های خدمات رسان برای خدمات دهی به بخشهای حاشیه شهر مشخص نیست.

طبق آمارهای اعلام شده مسئولان تاکنون بیش از ۷۰۰ انشعاب غیرمجاز در ایلام شناسایی شده ولی این معضل هنوز به طور کامل در استان ایلام حل نشده و الان دود این قضیه به چشم مردم می رود.

در حال حاضر دو معضل اساسی استان ایلام در بحث آب یعنی فرسودگی شبکه توزیع آب و انشعابات غیرمجاز نیازمند توجه برای حل شدن یک بار برای همیشه است که در این ارتباط با مسئولان استان ایلام به گفتگو نشسته ایم.

۶۰ کیلومتر شبکه توزیع آب اصلاح شده است

داراب بیرانوند مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بیش از یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب در استان ایلام وجود دارد که از این میزان ۴۶۰ کیلومتر فرسوده بوده که نیازمند اصلاح است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده هر ساله میزان قابل توجهی از فرسودگی شبکه های توزیع آب طبق اعتبارات اختصاص یافته اصلاح می شود و در همین سال گذشته ۶۰ کیلومتر شبکه توزیع آب اصلاح شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه اصلاح شبکه توزیع به نسبت به اعتبارات در نظر گرفته پیش می رود، گفت: هم اکنون بیش از ۸۵ میلیارد تومان برای اصلاح کل شبکه فرسوده توزیع آب استان نیاز است. هم اکنون بیش از ۸۵ میلیارد تومان برای اصلاح کل شبکه فرسوده توزیع آب استان نیاز است.

وی افزود: سال گذشته ۲۶ میلیارد تومان برای آبرسانی به مناطق مختلف استان ایلام هزینه شده که با توجه به کم آبی اجرای پروژه های آبرسانی در اولویت کاری است.

وی اظهار داشت: در بحث اصلاح شبکه هم اکنون در شهرهای مختلف استان ایلام این کار در حال انجام است و انتظار داریم فرمانداران به عنوان رئیس کمیته برنامه ریزی در این بخش کمک کنند.

حاشیه نشینی معضل اصلی برای انشعابات غیرمجاز

بیرانوند افزود: یکی از مهمترین معضلات استان ایلام بحث انشعابات غیرمجاز است که متاسفانه در همه جای استان دیده می شود و در خود مرکز استان به خصوص در حاشیه شهرها نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: در بحث مناطق حاشیه نشین هنوز تکلیفی برای خدمات رسانی به این مناطق مشخص نشده و همین عامل باعث افزایش انشعابات غیرمجاز در شهر ایلام شده است. در بحث مناطق حاشیه نشین هنوز تکلیفی برای خدمات رسانی به این مناطق مشخص نشده و همین عامل باعث افزایش انشعابات غیرمجاز در شهر ایلام شده است

این مسئول بیان داشت: هم اکنون برخورد و جرائم سنگینی در بحث انشعابات غیرمجاز در استان با همکاری قوه قضاییه در استان صورت گرفته ولی همچنان این معضل در استان وجود دارد.

وی گفت: در بخش انشعابات غیرمجاز فرهنگ سازی در استان نیاز است چراکه هزینه های استحصال آب در استان ایلام نسبت به دیگر مناطق کشور بسیار گران تر است و حیف است که به صورت غیرمجاز مصرف شود.

۴۵ درصد شبکه توزیع آب روستایی استان ایلام فرسوده است

نورالله تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر از یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر شبکه لوله گذاری آب روستایی استان ایلام بیش از ۴۵ درصد فرسوده است.

وی بیان داشت: توپوگرافی خشن منطقه استان ایلام باعث شده فرسودگی شبکه توزیع آب در استان بیشتر از سایر نقاط کشوری باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون در بحث آب روستایی، دولت توجه خاصی کرده است، بیان داشت: یکی از مهمترین اولویتهای ما در آب و فاضلاب روستایی آبرسانی به روستاها است که البته به ۶۴ روستای استان نیز به صورت سیار آبرسانی داریم.

تیموری عنوان کرد: هم اکنون ۵۸۰ روستا در استان ایلام وجود دارد که از این تعداد ۴۹۸ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۷۵ هزار نفر تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی هستند که نیازمند توجه جدی در بحث آب به خصوص آبرسانی است.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر در حوزه شهرستان دهلران و آبدانان با مشکل جدی در برخی روستاهای مواجه هستیم در حال حاضر در حوزه شهرستان دهلران و آبدانان با مشکل جدی در برخی روستاهای مواجه هستیم و تلاش داریم در سال جاری این مشکلات به حداقل برسد.

جذب اعتبارات ملی با استفاده از قدرت چانه زنی راهکار اصلی تامین اعتبارات

شاپور پولادی معاون عمرانی استانداری ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر کمبود آب شرب یکی از مهمترین مشکلات امروز کشورمان و استان ایلام است که خشکسالی، تغییرات اقلیمی و ...بر این معضل افزوده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر میانگین مصرف آب در استان ایلام نسبت به میانگین کشوری بسیاری بالا بوده و این خود یکی از عوامل مهم در تشدید کم آبی در استان ایلام است.

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از عوامل در بحث هدررفت آب فرسودگی شبکه های توزیع و انشعابات غیرمجاز است، گفت: هم اکنون ۳۰ درصد شبکه توزیع آب استان ایلام فرسوده است و با روند کنونی تخصیص اعتبارات بیش از پنج سال برای اصلاح زمان می برد.

پولادی با بیان اینکه ۸۵ میلیارد تومان برای اصلاح شبکه های توزیع آب استان نیاز است، گفت: اعتبارات استانی جوابگوی تامین این میزان اعتبار نیست و جذب اعتبارات ملی با استفاده از قدرت چانه زنی راهکار اصلی تامین اعتبارات برای اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب استان است.

وی افزود: یکی از مهمترین نکاتی که در فرسودگی شبکه ها توزیع آب مطرح است این بوده که فرسودگی شبکه های توزیع سال به سال افزایش می یابد و سرعت اصلاح شبکه باید بیشتر از سرعت رشد شبکه های فرسوده باشد فرسودگی شبکه های توزیع سال به سال افزایش می یابد و سرعت اصلاح شبکه باید بیشتر از سرعت رشد شبکه های فرسوده باشد .

پولادی عنوان کرد: اعتبارات ملی باید برای اصلاح شبکه های توزیع آب در روستاها و شهرهای استان ایلام جذب شود چراکه در سالهای آینده شبکه های فرسوده توزیع آب بیشتر می شود.

پلیس آب و پایین آوردن مصرف در استان ایلام ضروری است

حاجی کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام نیز در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات کم آبی در استان ایلام به راهکارهای مقابله با کم آبی در استان اشاره کرد و گفت: در حاضر مصرف آب در استان ایلام بیش از ۲۷۰ لیتر در روز بوده در حالی که این میزان مطابق استانداردها ۱۵۰ لیتر در روز در است.

وی بیان داشت: در بحث انشعابات غیرمجاز در استان ایلام با توجه به افزایش این معضل در استان ایلام، باید پلیس آب در استان تشکیل شود در بحث انشعابات غیرمجاز در استان ایلام با توجه به افزایش این معضل در استان ایلام، باید پلیس آب در استان تشکیل شود .

این کارشناس با اشاره به کاهش منابع آبی در استان ایلام اظهار داشت: باید به دنبال مدیریت کردن آبهای موجود بود که در این زمینه همکاری مردم و مسئولان می تواند از کم آبی به عنوان یک چالش بزرگ در سالهای آینده جلوگیری کند.

مجموع سخنان مطرح شده نشان می دهد با توجه به ضرر و زیانی که شبکه های فرسوده و همچنین انشعابات غیرمجاز بر پیکره منابع آبی استان ایلام وارد می کند باید چاره اندیشی جدی برای تسریع در بهسازی شبکه صورت گیرد.

روند رو به گسترش بحران آب اهمیت حفاظت از منابع موجود را دو چندان می کند و کم توجهی به بهبود و اصلاح شبکه های آبرسانی بر عمق مشکلات در این بخش می افزاید.

با این تفاسیر تامین اعتبارات لازم برای اصلاح شبکه های فرسوده و فرهنگ سازی برای نصب انشعابات مجاز در کنار استفاده از ابزارهای قانونی برای برخورد با متخلفان مواردی است که باید در دستور کار متولیان امر در سطح ملی و استانی قرار گیرد.