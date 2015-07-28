قزل آلا به «کلم» برگشت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: روستای کلم واقع در شهرستان بدره در ۷۵ کیلومتری شهر ایلام قرار گرفته و به عنوان عروس روستاهای استان ایلام شناخته می شود چراکه این روستا به لحاظ گردشگری یکی از زیباترین نقاط کشور و استان است.

باغات سرسبز، دره های شگفت انگیز، شالیزارهای برنج، وجود بارگاه دو امامزاده، آثار تاریخی، کوه ها و تپه ها و....باعث شده روستای کلم به عنوان یک روستای هدف گردشگری در استان ایلام شناخته شود.

اما این پایان قصه روستای زیبای کلم نیست، روستای کلم در چند سال اخیر قطب اصلی تولید ماهی قزل آلا در استان ایلام شناخته شده و کیفیت ماهی این روستا به حدی بالا است که به سایر نقاط کشور صادر می شود.

دلیل اصلی کیفیت ماهی این روستا شاید در آب سرد منطقه باشد که به دلیل کیفیت بالا هم برای باغات، شالیزارها و هم برای آب شرب مردم شهرستان بدره نیز استفاده می شود.

سال گذشته بود که دامپزشکی استان ایلام اعلام کرد باید همه مجتمع های پرورش ماهی در روستای کلم به دلیل بیماری «سپتی سمی ویروسی خونریزی دهنده» برای مدتی تعطیل و تمامی ماهی های موجود نیز معدوم شوند.

طبق گفته مسئولان دامپزشکی استان ایلام، در طی عملیات معدوم‌سازی، ۱۹ تن ماهی قزل‌آلا معدوم و ۲۱۸ میلیون تومان خسارت ماهیان معدوم شده به پرورش‌دهندگان پرداخت شده است.

بعد از انجام این کار و البته جیران خسارتهای کشاورزان منطقه، حدود یک سال رونق پرورش ماهی در روستا متوقف شد تا منطقه از وجود بیماری ضدعفونی شود و حالا دوباره رونق پرورش ماهی به روستا برگشته است.

رونق دوباره پرورش ماهی به کلم

اصغر باباخانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای کلم یکی از مناطق مهم استان ایلام در بحث تولیدات محصولات کشاورزی و به خصوص تولید ماهی سردآبی قزل آلا است.

وی بیان داشت: پس از وقفه ای کوتاه و بعد از کنترل بیماری شاهد فعال شدن مجتمع و مزارع پرورش ماهی هستیم.

این مسئول با اشاره به اینکه سایت پرورش ماهیان کلم با داشتن ۱۹ واحد پرورش در سال بیش از ۵۵۰ تن ماهی با کیفیت تولید و روانه بازار مصرف می کند سایت پرورش ماهیان کلم با داشتن ۱۹ واحد پرورش در سال بیش از ۵۵۰ تن ماهی با کیفیت تولید و روانه بازار مصرف می کند ، گفت: بیشتر ماهی تولید شده در این روستا به سایر نقاط کشور و حتی کشور عراق صادر می شود.

باباخانی عنوان کرد: روستای کلم با داشتن این میزان مجتمع پرورش ماهی قطب اصلی تولید ماهی در استان به شمار می رود و کشاورزان زیادی در این روستا از طریق پرورش ماهی امرار معاش می کنند.

وی افزود: علاوه بر بازگشت دوباره رونق پرورش ماهی به روستای کلم، درصدد اجرای برنامه های توسعه ای برای پرورش ماهی در این روستا هستیم.

لزوم ایجاد زیرساختهای روستای کلم

سیروس مرادحاصلی فرماندار شهرستان بدره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای کلم به عنوان قطب تولید، گردشگری و ..به شمار می رود و نیازمند توجه مسئولان استانی برای توسعه زیرساختها است.

وی بیان داشت: در تلاش هستیم برای رونق گردشگری در این روستا امکانات خوبی در بحث اسکان و...راه اندازی کنیم و برای جاده های روستا نیز باید فکری جدی شود.

مرادحاصلی اظهار داشت: این روستا با داشتن جاذبه های گردشگری، یک مکان بسیار جذاب برای گردشگران در فصل تابستان است.

بنابراین گزارش استان ایلام از ظرفیتهای بسیار بالایی در بخش گردشگری روستایی برخوردار بوده به طوری که هم اکنون شش روستای هدف گردشگری در استان وجود دارد.

هم اکنون شش روستای هدف گردشگری در استان ایلام شامل حیدرآباد، کلم، سراب کلان، پشت قلعه، زنجیره علیا، سنگ سفید وجود دارد که هریک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که به خصوص با داشتن آثار طبیعی در فصل بهار میزبانی مناسب برای گردشگران است.