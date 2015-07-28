بررسی تعرفه واردات گندم با حضور جهانگیری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: به منظور بررسی تبعات افزایش ۱۵۰ تومانی تعرفه واردات گندم که با انتقاد گسترده تولیدکنندگان و تشکل‌های مختلف صنایع غذایی کشور روبرو است، هفته آینده جلسه‌ای در این خصوص با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار خواهد شد.

همچنین کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به توانمندی‌های صنعت غذا در کشور به مشکلات این بخش از جمله اجرای سلیقه‌ای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت‌گذاری دستوری و نظام تعرفه‌گذاری، گفت: در صورت توجه بیشتر به صنایع غذایی کشور، امکان رشد هر چه بیشتر صادرات و تامین کامل امنیت غذایی کاملا در دسترس خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش ۱۵۰ تومانی تعرفه واردات هر کیلو گندم که مدتی است به گمرکات کشور ابلاغ شده است، افزود: این تصمیم که به نظر می‌رسد در جهت افزایش حمایت از کشاورزان اتخاذ شده است، برخی از صنایع و واحدهای تولیدی در شرایط نابسامانی قرار می‌دهد. به همین دلیل، بهتر است سیاست‌های حمایتی از قیمت‌گذاری جداسازی شود تا شاهد بروز دوگانگی در تصمیم‌ها نباشیم.

در ادامه این نشست روسای تشکل‌های مختلف صنایع غذایی و تولیدکنندگان عرصه غذا از جمله تولیدکنندگان حوزه آرد، نشاسته و گلوکز با انتقاد از تصمیم افزایش تعرفه واردات گندم اعلام کردند در صورت ادامه اجرای این تصمیم صدها واحد تولیدی در کشور تعطیل خواهد شد و هزاران نفر شغل‌های خود را از دست خواهند داد و از هیات رئیسه اتاق تهران و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد این بخشنامه با در نظر گرفتن وضعیت تولیدکنندگان بخش صنایع غذایی شدند.

به گفته دبیران مختلف انجمن‌های صنایع غذایی کشور، برای حمایت از کشاورزان و تقویت تولید گندم در کشور راه‌های گوناگون دیگری وجود دارد که براساس آن، لازم نیست دولت تعرفه واردات گندم را افزایش دهد.