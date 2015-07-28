برخی مدیران ازنظر معنایی و تئوری باسمن ها ارتباط برقرار نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم نوروزیان صبح سه شنبه در نشست سازمان های مردم نهاد خراسان شمالی، با اشاره به آموزه های اسلامی در رابطه با اهمیت کار جمعی و گروهی، اظهار کرد: یکی از عوامل موفقیت سازمان های مردم نهاد، فعالیت برای رضای خداوند با ساختار سازمانی و تشکلی به صورت فردی و گروهی است.

وی با تأکید بر برنامه ریزی اعضای این سازمان ها برای تأمین منابع مالی خود از طریق کمک های مردمی، افزود: بودجه سازمان های مردم نهاد از محل کمک های مردمی تأمین می شود به همین دلیل نیز این سمن ها در استان باید از ظرفیت خیران برای این مهم استفاده بیشتری داشته باشند.

نوروزیان اضافه کرد: استفاده از ظرفیت خیران بهترین پتانسیل برای تأمین بودجه سازمان های مردم نهاد بوده و در خراسان شمالی نیز تاکنون برخی از تشکل ها در این راستا عملکرد مناسبی داشته اند.

وی با اشاره به این که هدف از تشکیل نشست های فصلی سازمان های مردم نهاد در استان نیز تبادل نظر، همفکری و بررسی مشکلات آنها است، گفت: موضوع سازمان های مردم نهاد در کشور ما نیازمند توجه بیشتری است چرا که متأسفانه هنوز برخی از مدیران و مسؤولان از نظر معنایی و تئوری با سازمان های مردم نهاد ارتباط برقرار نکرده اند.

نوروزیان ادامه داد: این در حالی است که می بایست مدیران جامعه ما بدانند وجود و فعالیت سازمان ها و تشکل های مردم نهاد استدلال عقلی و توجیه مدیریتی داشته و علاوه بر این که فعالیت آنها برای جامعه و دولت از نظر اقتصادی به صرفه است، نیاز روز جامعه و از ضروریات زندگی و اجتماع امروز نیز به شمار می روند.

وی اضافه کرد: ظهور و بروز سازمان های مردم نهاد در کشورهای پیشرفته از ضرورت و نیاز جامعه ناشی شده به همین دلیل نیز می بایست در کشور ما سازمان های مردم نهاد به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و از ظرفیت آنها استفاده شود.

نوروزیان تأکید کرد: نباید به سازمان های مردم نهاد به عنوان موضوعی تفننی نگریسته شده و یا این تشکل ها مزاحم و معارض دستگاه ها و نهادهای دولتی تلقی شوند.

وی با بیان این که اساس و پایه فعالیت تشکل های مردم نهاد دینی و اسلامی است، افزود: این موضوع باید برای مردم و مسؤولان تشریح و تبیین شود چرا که در غیر این صورت مشارکت مردم و همراهی مدیران دشوار می شود.

نوروزیان با اشاره به این که نگاه دولت یازدهم توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد است، اضافه کرد: دولت تدبیر و امید قصد دارد مردم را با حقوق خودشان آشنا کرده و بسیاری از امور را به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد واگذار کند.

وی با تصریح کرد: سمن ها می توانند با تلاش بیشتر و فرهنگ سازی در مورد فعالیت های خود، در زمینه های مشکلات محیط زیست، مواد مخدر، طلاق و ازدواج، انسجام اجتماعی و وحدت ملی و ... فعالیت کرده و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

نوروزیان اضافه کرد: اگر چه در این زمینه سازمان های مردم نهاد خراسان شمالی اقدامات خوبی انجام داده اند اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد به همین دلیل نیز همه باید کمک کنند تا این تشکل ها جایگاه واقعی خود را بیابند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد که با تصویب هر چه سریع تر قانون سازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی، دستگاه ها و نهادهای دولتی بتوانند راحت تر و به صورت قانونی برخی از امور خود را به این سازمان ها واگذار کنند.