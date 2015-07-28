برداشت لیمو در شهرستان دره شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی ظهر سه شنبه در بازدید از مزارع لیمو بخش ماژین در شهرستان دره شهر گفت: در حال حاضر ماژین به عنوان قطب اول تولید لیمو در استان ایلام شناخته می شود و این منطقه مستعد کشت این محصول است.

وی بیان داشت: هم اکنون بیش از ۷۰ هکتار از مزارع ماژین شهرستان دره شهر به لیمو اختصاص یافته است که از این میزان چیزی در حدود ۲۰۰ تن لیموترش برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر عنوان کرد: ارزش اقتصادی این میزان لیمو ترش در بخش ماژین شش میلیارد ریال است که باعث شده تعداد زیادی از خانوارهای بخش ماژین به کشت این محصول روی بیاورند.

غلامی بیان داشت: کیفیت لیمو در بخش ماژین باعث شده عمده محصول به مرکز استان و دیگر نقاط کشور ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه نبود صنایع تبدیلی در شهرستان دره شهر باعث شده لیموترش این شهرستان به دیگر نقاط کشور ارسال شود، گفت: وجود صنایع تبدیلی در زمینه لیمو در شهرستان از توجیه بالای اقتصادی برخوردار است.