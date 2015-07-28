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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۲۴

کابینه عراق:

حملات جنگنده‌های ترکیه به شمال عراق نقض تمامیت ارضی کشور است

حملات جنگنده‌های ترکیه به شمال عراق نقض تمامیت ارضی کشور است

اعضای کابینه عراق امروز سه شنبه طی جلسه ای ضمن محکومیت حملات جنگنده های ارتش ترکیه به شمال عراق تأکید کردند که این حملات نقض آشکار تمامیت ارضی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، اعضای کابینه عراق امروز سه شنبه تشکیل جلسه دادند.

بر اساس این گزارش، اعضای این کابینه در جریان نشست خود حملات اخیر جنگنده های ترکیه به شمال عراق را به شدت محکوم کردند.

اعضای کابینه عراق اعلام کردند که این حملات تجاوز آشکار به خاک کشور و نقض تمامیت ارضی کشور است.

مقامات عراقی تأکید کردند: دولت ترکیه باید به روابط دوجانبه بر اساس احترام متقابل احترام گذاشته و از تجاوز به خاک عراق دست بکشد.

گفتنی است، پیشتر ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق از حملات جنگنده های ترکیه به شمال عراق ابراز نگرانی کرده بود.

جنگنده های ترکیه طی روزهای اخیر طی چند نوبت مواضع گروه «پ ک ک» در شمال عراق را بمباران کردند.

 

 

کد مطلب 2869699

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