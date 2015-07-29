حملات جدید ترکیه به مواضع پ ک ک در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگنده های ترکیه بار دیگر مواضع گروه مسلح حزب کارگران کردستان(پ ک ک ) را در کوههای قندیل واقع در شمال عراق مورد هدف قرار دادند.

حمله اخیر جنگنده های ترکیه به مواضع پ ک ک در راستای حملات ارتش این کشور به مواضع این گروه مسلح و همزمان با حمله به مواضع داعش در شمال سوریه از روز جمعه هفته گذشته صورت گرفت.

این در حالی است که پلیس ترکیه ۹ نفراز اعضای پ ک ک را که قصد انجام حمله مسلحانه به یک مرکز پلیس در بینگول ترکیه واقع در شرق این کشور داشتند، دستگیر کرد.

این در حالی است که مقامات عراقی حملات ترکیه به مواضع پ ک ک در شمال عراق را نقض حاکمیت اراضی این کشور قلمداد کرده اند.