جایزه «خرقانی» جشنواره «خورشید» برای احترام به انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود با راه اندازی بخشی با عنوان «زیباترین رویاهایت را بساز» با توجه به ضرورت پرداختن به موضوعاتی نظیر احترام به انسان، جهان و ارزشهای عمیق انسانی، ضمن دعوت از تمامی فیلمسازان به ساخت فیلم‌هایی با این موضوعات، در پنجمین سال برگزاری این جشنواره، جایزه ویژه خرقانی را به بهترین فیلم جشنواره با موضوع احترام به انسان اهدا می کند.

این جایزه به پاس احترام به جایگاه و آموزه های شیخ ابوالحسن خرقانی به موضوع انسان دوستی و احترام به انسان، جایزه ویژه خرقانی نامیده شده است.

شیخ ابوالحسن علی خرقانی، عارف نام‌دار ایرانی در سال ۳۵۲ هجری قمری در روستای خرقان قومس از توابع بسطام به دنیا آمد. او از انگشت شمار پیران پیرو حکمت خسروانی و پاسدار فرهنگ ایران بوده است. درباره او گفته اند: وی خود و خلق را در خالق محو می‌دید و طریق وصول به خالق را خدمت به خلق معرفی کرده‌است.

اوج این انسان دوستی شعاری است که در آرامگاه او نوشته شده است: «هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.»

«پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید» به‌عنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی در کشور به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل و دبیری مهدی یارمحمدی، دی ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.