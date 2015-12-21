به گزارش خبرگزاری مهر، طبق تفاهمنامه منعقد شده بین مدیر انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید»، این انجمن از برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی این جشنواره حمایت می کند.

مهدی یارمحمدی دبیر پنجمین جشنواره «خورشید» گفت: با توجه به نگاه فرهنگی مدیران انجمن سینمای جوانان ایران به موضوع آموزش و تجربه گرایی، این تفاهمنامه با هدف ارج نهادن به دانش آکادمیک و گسترش نگاه تجربه گرایی فیلمسازان فیلم کوتاه کشور انجام شده است و طبق این تفاهمنامه هنرجویان انجمن سینمای جوانان ایران با شرایط ویژه ای می توانند در این کارگاه ها ثبت نام و شرکت کنند.

پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی فیلمسازان فیلم کوتاه و مستند ایرانی بر اساس استانداردهای روز جامعه بین المللی و با تمرکز بر سینمای مستقل و تجربی، همزمان با برگزاری این جشنواره از ۲۲ الی ۲۵ دی ماه سال جاری، ۷ کارگاه تخصصی آموزشی شامل ۲ آتلیه و ۵ مستر کلاس با حضور اساتید دانشگاه های پاریس (سوربن) و بروکسل و سینماگران بین المللی برگزار می کند.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید» به عنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربی در کشور، ۲۲ الی ۲۵ دی ماه سال جاری در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار می‌شود.