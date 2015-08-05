«پاپ جوان» بازیگرانش را جمع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پائولو سورنتینو کارگردان سریال تلویزیونی «پاپ جوان» جود لاو را برای نقش اصلی این سریال یعنی پاپ جوان محافظه کار آمریکایی انتخاب کرد. دایان کیتون نیز برای ایفای نقش مادر روحانی ماری انتخاب شده است.

سیلویو اورلاندو بازیگر همیشگی فیلم‌های نانی مورتی هم برای ایفای نقش کاردینال وویلو انتخاب شد و اسکات شپرد هم قرار است نقش کاردینال دوسلویه از آفریقای جنوبی را بازی کند.

سیسیل دو فرانس نقش سوفیا را بازی می‌کند و خاویر کامارا در نقش کاردینال گوترز از بزرگان واتیکان ظاهر می‌شود. لودیوین ساگنیه در نقش ایستر همسر گارد سوییسی بازی می کند و تونی برتورلی بازیگر ایتالیایی تئاتر در نقش کاردینال کالتانیستا جلوی دوربین می‌رود. جیمز کرامول هم کادرینال میشل اسپنسر خواهد شد که مرشد لنی است.

گای بوید، آندری گریگوی، سبستین روشه، مارسلو رومولو، ایناسیو اولیوا، ولادیمیر بیبیک و نادی کامالاورا دیگر بازیگران این سریال خواهند بود.

گفته شده «پاپ جوان» داستان آغاز کار پاپ پیوس هشتم را که با نام لنی بلاردو متولد شد بیان می‌کند؛ شخصیتی پیچیده و ستیزه‌جو که چنان محافظه کار بود که به تاریک اندیشی پهلو می‌زد و در عین حال بسیار به فکر ضعیفان و فقرا بود.

این سریال محصولی از تلویزیون اسپانیا است و سورنتو فیلمبرداری این سریال هشت اپیزودی را در استودیو چینچیتای رم شروع کرده است. شبکه اچ‌بی‌او این سریال را پخش می‌کند.

این سریال در عین حال اولین تجربه تلویزیونی پائولو سورنتینو کارگردان ایتالیایی است که برای «زیبایی بزرگ» جایزه اسکار را دریافت کرد. او از نویسندگان فیلمنامه این مجموعه هم هست و این کار را با همکاری تونی گریسونی، اومبرتو کونتارلو و استفانو رولی انجام داده است.

جود لاو از اوایل دهه ۱۹۹۰ در تلویزیونی بازی نکرده بود. او از بازیگران فیلم تحسین شده و اسکاری «هتل بزرگ بوداپست» بود. او از بازیگران فیلم جدید گای ریچی یعنی «میزگرد: شاه آرتور» هم هست و همچنان در نقش دکتر واتسون در مجموعه سینمایی «شرلوک هولمز» بازی خواهد کرد.