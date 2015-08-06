۷۰۰ مددجوی کمیته امداد آموزشهای فنی وحرفه ای را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی اصیلی پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از دوره های آموزش فنی و حرفه ای مددجویان نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی، اظهار کرد: طي چهار ماهه نخست امسال ۶۹۸ مددجو در استان از آموزش هاي فني و حرفه اي برخوردار شدند.

وی اضافه کرد: توانمند سازي مددجويان كميته امداد از طريق آموزش هاي فني و حرفه اي، اعطاي تسهيلات طرح هاي اشتغال و ... برخی از از وظايف اين نهاد حمايتي و انقلابي بوده که در راستای انجام این وظایف، اقدامات موثری در استان اجرایی شده است.

اهرابی اصیلی با بیان این که زنان سرپرست خانوار، فرزند مددجو تحت حمايت و ... از اين آموزش ها بهره مند مي شوند، افزود: از تعداد کل مددجويان شركت كننده در دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي در خراسان شمالی از ابتدای امسال تاکنون، ۵۶۰ زن و ۱۳۸ مرد بودند.

اين مقام مسئول گفت: كشاورزي، صنايع دستي، شيلات، دامپروري، خدمات و معدن اصلي ترين رشته هايي است كه مددجويان در اين رشته ها ثبت نام و آموزش های حرفه اي لازم را كسب كردند.

مديركل كميته امداد خراسان شمالي با بيان اينكه كميته امداد با موسسات كاريابي و كارفرمايان به منظور اشتغال مددجويان تعامل دارد، اظهار داشت: از ابتداي امسال تاكنون ۲۷ نفر از مددجویان استان براي اشتغال به موسسات كاريابي و پيمانكاران معرفي شدند.

اهرابی اصیلی هزينه صرف كاريابي اين تعداد مددجو را ۹۹۸ ميليون ريال عنوان كرد و خواستار مشارکت بیشتر خیران در این زمینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در استان ۹۱۵ هزار نفری خراسان شمالی ۱۲۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و به صورت مستقیم از خدمات این نهاد استفاده می کنند و ۴۰ هزار نفر نیز از اقشار آسیب پذیر بوده و به صورت موردی از کمک های کمیته امداد بهره مند می شوند.