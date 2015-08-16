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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

دیپلمات ها هشدار دادند:

یمن را تبدیل به حمام خون نکنید

یمن را تبدیل به حمام خون نکنید

یک روزنامه آمریکایی با اشاره به تحولات روزهای اخیر یمن هشدار داد که خوشبینی به پیروزی های اخیر ائتلاف ضد یمن می تواند این کشور را تبدیل به حمام خون کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، نیروهای وفادار به «منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن، با کمک کشورهای عربی از جمله امارات و عربستان در حال پیشروی در یمن هستند و بر همین اساس اکنون دولت در تبعید با دو انتخاب روبرو است یکی آنکه موقعیت فعلی خود را حفظ کرده و با توجه به وضعیت کنونی وارد مذاکره با حوثی ها شده و از آنها امتیاز بگیرد و یا آنکه پیشروی های خود را تا زمان براندازی کامل حوثی ها ادامه بدهد. 

مقامات یمنی به شدت نسبت به پیشروی نیروهای وفادار به هادی با کمک نیروهای عربی خوشبین هستند اما این خوشبینی می تواند خطرناک باشد. 

نیویورک تایمز در ادامه به نقل از کارشناسان منطقه ای و دیپلمات هایی که اشاره ای به نام آنها نکرده می نویسد: حوثی ها می توانند دوباره قدرت گرفته و با توان بیشتری با نیروهای وفادار به هادی مقابله کنند که این امر یمن را تبدیل به یک حمام خون کرده و شرایط انسانی موجود در یمن را به وضعیتی سوق دهد که در تاریخ بی سابقه است.

کد مطلب 2884536
عبدالحمید بیاتی

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