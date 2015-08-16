یمن را تبدیل به حمام خون نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، نیروهای وفادار به «منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن، با کمک کشورهای عربی از جمله امارات و عربستان در حال پیشروی در یمن هستند و بر همین اساس اکنون دولت در تبعید با دو انتخاب روبرو است یکی آنکه موقعیت فعلی خود را حفظ کرده و با توجه به وضعیت کنونی وارد مذاکره با حوثی ها شده و از آنها امتیاز بگیرد و یا آنکه پیشروی های خود را تا زمان براندازی کامل حوثی ها ادامه بدهد.

مقامات یمنی به شدت نسبت به پیشروی نیروهای وفادار به هادی با کمک نیروهای عربی خوشبین هستند اما این خوشبینی می تواند خطرناک باشد.

نیویورک تایمز در ادامه به نقل از کارشناسان منطقه ای و دیپلمات هایی که اشاره ای به نام آنها نکرده می نویسد: حوثی ها می توانند دوباره قدرت گرفته و با توان بیشتری با نیروهای وفادار به هادی مقابله کنند که این امر یمن را تبدیل به یک حمام خون کرده و شرایط انسانی موجود در یمن را به وضعیتی سوق دهد که در تاریخ بی سابقه است.