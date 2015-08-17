حل مشکلات تالاب میقان به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار شامگاه دوشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: برای حل معضلات تالاب میقان به عنوان یکی از زیستگاه های طبیعی کشور باید برنامه ویژه ای تدوین شود، چرا که این منطقه از نظر زیست محیطی اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: البته کانون‌های گرد و غبار اراک و مناطق اطراف تنها به تالاب میقان باز نمی گردد و کانون های دیگر گرد و غبار نیز شناسایی شده که باید پیشگیری های لازم در این مورد انجام شود و اگر نیاز باشد باید تصمیماتی در زمینه ایجاد طرح های آبخیزداری گرفته شود.

ابتکار با اشاره به سفر گذشته خود به استان مرکزی گفت: تفاوت این دیدار با سفری که در سال ۹۲ انجام شد در این است که در سال ۹۲ در استان دچار بحران آلودگی بودیم، در حالی که این وضعیت در سال ۹۳ به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: ما در سال ۹۲، ۱۱۵روز ناسالم را در استان مرکزی شاهد بودیم در حالی که در سال ۹۳ توانستیم با اقدامات هدفمند این موضوع را کاهش داده و تعداد آن را به ۵۰ روز برسانیم.

رئیس سازمان محیط زیست کشور تصریح کرد: باید توجه کنیم که در بحث های مختلف زیست محیطی نگاه برگرفته از واقعیت را به دور از هرگونه بزرگ نمایی داشته باشیم و توجه کنیم که هوای شهر اراک در مقایسه با گذشته در وضعیت مناسب تری قرار گرفته است.

ابتکار با اشاره به لزوم بیان حقایق گفت: در ارتباط با مساله آلودگی هوا موضوعاتی نظیر سقط جنین و سرطان مطرح می شود که در این راستا آلودگی‌ها می توانند عامل بروز این معضلات باشند اما نکته ای که وجود دارد این است که برای اثبات آن باید بر مستندات علمی و کار تحقیقاتی تکیه کرده و براساس آنها نظر داد.

وی افزود: در زمینه آلایندگی شرکت ایرالکو نیز در دولت های قبلی تا حدودی فعالیت هایی در زمینه بهسازی خطوط انجام شد و در دولت تدبیر و امید به صورت تازه بر روی این موضوع اقداماتی انجام می شود.

ابتکار با اشاره فعالیت های مربوط به مهار بیماری طاعون در منطقه هفتاد گفت: با بروز بیماری طاعون اقداماتی را در زمینه پاکسازی و مهار دام و قطع ارتباط سالم با محیط بیمار انجام دادیم.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به شرکت ایرالکو و تالاب میقان گفت: پیگیری مصوبات مربوط به ایرالکو بسیار برای ما ضروری بوده و حائز اهمیت است و تا شهریور ماه سال آینده تصمیمات جدی در این زمینه گرفته می شود.

وی افزود: در زمینه خط سه این شرکت نیز امید داریم که با اقدامات انجام شده بتوانیم زودتر از زمان موعود خط سه آن را اجرایی کنیم.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: در زمینه تالاب میقان و مشخص شدن شرایط دو واحد صنعتی مستقر در این منطقه تا شهریور ماه تصمیمات قاطع گرفته شده و این نکته را باید بیان کرد که پیگیری مصوبات از جمله مهم ترین دغدغه های حوزه محیط زیست است.