رابرت منندز به مخالفان توافق هسته ای پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رابرت منندز رئیس سابق کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که در ایالت نیوجرسی سخن می گفت اعلام کرد: من به این توافق رای مخالف خواهم داد و اگر از من خواسته شود، به وتوی رئیس جمهوری هم رای مخالف خواهم داد.

ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در روز ۲۳ تیرماه در وین اتریش به توافقی تاریخی برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران دست یافتند. کنگره آمریکا طرحی قانونی تصویب کرده که به نمایندگان آن اجازه تایید این توافق را می دهد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده است در صورتی که نمایندگان کنگره این توافق را رد کنند، رای آنها را وتو خواهد کرد.

رویترز در ادامه نوشت: به نطر می رسد مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا در ماه سپتامبر (شهریورماه) طرح تایید یا رد توافق هسته ای با ایران را به رای بگذارند. در همین حال اوباما مبارزه ای سخت را با کنگره برای دفاع از توافق دولت خود با ایران دارد. در حال حاضر کنگره آمریکا در کنترل جمهوریخواهان است که مخالف توافق هسته ای با ایران هستند.

رابرت منندز دومین سناتور بلندپایه دموکرات آمریکایی است که پس از چاک شومر مخالفت خود را با توافق هسته ای با ایران اعلام می کند. با این حال آرای نمایندگان دموکرات کنگره به شدت از یکدیگر فاصله دارد.

گفتنی است سناتور دیک دوربین یکی دیگر از مقامات ارشد دموکرات ها در کنگره آمریکا اعلام کرده است که موافق توافق هسته ای با ایران است و هری رید رئیس نمایندگان دموکرات در کنگره نیز قرار است پس از پایان تعطیلات سنا موضع خود را درباره این توافق اعلام کند.