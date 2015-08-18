عوارض سقط جنین بر بارداری های بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران هشدار داده اند زنانی که چندین سقط جنین عمدی یا غیرعمدی داشته اند با خطر عوارض جانبی بیشتر در حاملگی های بعدی روبرو هستند. این عوارض می تواند خونریزی واژینال در اوایل بارداری، تولد زودرس، وزن کم جنین هنگام تولد و عوارض مربوط به جفت را در بر بگیرد. قابل توجه است که تحقیقات جدید علاوه بر تایید این مساله نشان می دهد که حتی یک بارداری ناتمام و سقط جنین نیز می تواند این عواقب را در بارداری های بعدی زنان ایجاد کند.

بررسی ها نشان می دهد زنانی که حتی یک سقط جنین و بارداری بی نتیجه داشته اند، نسبت به زنانی که هیچ سقط جنین عمدی یا غیرعمدی را تجربه نکرده اند، در حدود ۳۰ درصد بیشتر متحمل عوارض حاملگی در بارداری های بعدی شده اند.

«لیران هایریش»، از پژوهشگران این تیم تحقیق، در این رابطه می گوید: «مولفه های مختلفی در هنگام ارزیابی خطر در عمل عمدی و یا غیرعمدی سقط جنین در مطالعات تیم تحقیقاتی ما در نظر گرفته شده است. پزشکانی که در نظر دارند به یک زن کمک کنند باید از این عوارض آگاه بوده و آن را در اختیار بیمار نیز قرار دهند.»

محققان این تیم پژوهشی برای دستیابی به این نتایج ۱۵ هزار زن باردار را در طول پنج سال در یکی از بیمارستان های آسیایی مورد بررسی قرار دادند. آنها دوره سه ماهه اول بارداری دو گروه از زنان را مورد بررسی و مقایسه قرار دادند.

در این مطالعه یک گروه زنانی که نخستین بارداری خود را تجربه کرده و هیچ گونه سقط جنین قبلی نداشته اند و دیگری زنانی که یک یا چند سقط جنین عمدی یا غیرعمدی داشته اند، مورد مقایسه قرار گرفتند. محققان در پایان تجزیه و تحلیل ها با توجه به داده های به دست آمده دریافتند که حتی یک سقط جنین،عوارض جانبی را در حاملگی های بعدی فراهم می سازد.