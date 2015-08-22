به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کریستین بیل بازیگر صاحب نام انگلیسی و برنده جایزه اسکار در فیلم «فِراری» به کارگردانی مایکل مان که داستان آن اقتباسی است از کتاب «انزو فِراری: انسان، اتوموبیل ها، مسابقه، ماشین» نوشته بروک یاتس بازی خواهد کرد.

داستان این فیلم در سال ۱۹۵۰ وقتی که انزو فراری صاحب کمپانی اتوموبیل سازی فراری ۵۰ ساله بود اتفاق می افتد و به ماجرای تبدیل شدن فراری به یک اتوموبیل لوکس پرداخته می شود. انزو تیم اتوموبیلرانی «اسکودریا فراری» و کمپانی مشهور «فراری» را تاسیس کرد و در سال ۱۹۸۸ در ۹۰ سالگی از دنیا رفت.

مایکل مان ۷۲ ساله که در کارنامه حر فه ای اش اسامی فیلم های مختلفی از جمله «دشمنان ملت»، «نفوذی» و «مخمصه» به چشم می خورد، آخرین فیلمش یعنی «کلاه سیاه» را در ژانویه امسال به نمایش گذاشت.

بیل پیش از این در سال ۲۰۰۹ در فیلم «دشمنان ملت» نقش مامور اف.بی.آی را داشت که به دنبال دیلینگر (جانی دپ) سارق بانک بود و این دومین همکاری او با مایکل مان است. او برای بازی در فیلم «جنگجو» در سال ۲۰۱۰ برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و جایزه گلدن گلوب شد و بازی در«کلاهبرداری آمریکایی» در سال ۲۰۱۳ جایزه بهترین بازیگر مرد را برایش به ارمغان آورد.

رابرت دنیرو نیز اوایل امسال اعلام کرده بود که در حال کار روی فیلمی درباره انزو فراری است. او نیز ۲۰ سال پیش در فیلم «مخمصه» مشهورترین اثر مان به ایفای نقش پرداخته بود.

در حالیکه فیلمسازان مختلف به ساخت فیلم های مسابقه ای اقبال نشان می دهند تنها تعداد کمی می توانند با این گونه فیلم ها تماشاگران را به سالن سینما بکشند. از جمله فیلم هایی که در این راه نتوانست توفیق چندانی داشته باشد می توان به «حمله» به کارگردانی ران هاوارد و فیلم «برو جهنم» به کارگردانی جوزف کازینسکی اشاره کرد.