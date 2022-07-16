خالق «پیکی بلایندر» به سراغ «فراری» رفت/ ساخت سریال برای اپل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اپل سفارش ساخت یک سریال درباره «انزو فراری» را داده است. نویسندگی این سریال را استیون نایت برعهده دارد و عنوان آن هم «فراری» خواهد بود. داستان سریال با الهام از کتاب زندگینامهای «فراری رکس» نوشته لوکا دالمونته نوشته میشود. پیش تولید این پروژه از همین حالا در ایتالیا شروع شده است.
تمرکز این سریال بر شخصیت «فراری» است که نبوغش را وقف ماموریتی ساخت که هدفش خلق سریعترین ماشین مسابقهای تاریخ بود. اما رسیدن به این هدف ساده نبود و گریز از مصیبت و عذاب وجدان ناممکن. فراری با مشکلات زیادی در فاصله ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۱ روبه رو شد که مرگ پسر اولش دینو و خیانت راننده اصلیاش از جمله آنها بود. وی مجبور شد به این دلیل ۵ ستاره جدید برای مسابقات اتومبیلرانی استخدام کند و تیمش را از نو بسازد و برای پیروزی مبارزه کند.
استیون نایت که نویسنده و سازنده «پیکی بلایندرز» است از روایت داستان این شخصیت ابراز خوشوقتی کرد و از وی به عنوان مردی افسانهای و مالک برندی نمادین یاد کرد. وی افزود: زندگی فوقالعاده «انزو فراری» پر است از ماجراهای دراماتیک حرفهای و شخصی و سریال «فراری» قرار است از این انسان بهشدت پیچیده و جذاب تجلیل کند.
نایت این سریال را میسازد و به عنوان تهیهکننده اجرایی آن هم کار میکند. استفانو سولیما کارگردان و تهیهکننده اجرایی دیگر خواهد بود. پائولو سورنتینو نیز از دیگر تهیهکنندگان سریال است.
این نخستین باری نیست که زندگی «فراری» دستمایه ساخت فیلم و سریال میشود و سرجیو کاستلیتو سال ۲۰۰۳ در فیلمی زندگینامهای نقش فراری را بازی کرد. سال ۲۰۱۹ نیز رمو جیرونه در فیلم «فورد در برابر فراری» در نقش این شخصیت ظاهر شد. چندی پیش نیز گفته شد آدام درایور در فیلمی که مایکل مان میخواهد بسازد در این نقش بازی میکند.
انزو فراری مؤسس شرکت فراری تولیدکننده اتومبیلهای سوپراسپورت، سال ۱۹۸۸ در ۹۰ سالگی از دنیا رفت. تیم فراری سال ۱۹۵۰ در مسابقات فرمول یک شرکت کرد و اولین پیروزی خود را سال ۱۹۵۱ در مسابقه بزرگ انگلستان به دست آورد.
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