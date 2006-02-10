ديدار مقتدي صدر با نمايندگان گروههاي فلسطيني در سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقتدي صدر در ديدار با نمايندگان گروههاي فلسطيني، تحولات فلسطين و عراق را با آنها مورد بحث وتبادل نظر قرارداد.



در اين نشست، احمد جبريل دبيركل جبهه خلق براي آزادي فلسطين /فرماندهي كل/، نايف حواتمه دبيركل جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين، ماهر الطاهر مسئول جبهه خلق براي آزادي فلسطين درخارج، ابومحمد مصطفي نماينده جنبش حماس و ابوسعيد نماينده جنبش جهاد اسلامي حضور داشتند.



الطاهر به خبرگزاري فرانسه گفت:" در اين نشست صدر درباره اينكه چه كمكي مي توانيم به ملت فلسطين ارائه كرد، از ما سئوال كرد، كه نمايندگان گروهها به وي پاسخ دادند: ما از شما مي خواهيم در كنار ملت فلسطين باشيد و اينكه عراق با عادي سازي روابط با اسرائيل مخالفت كند و هرگز رژيم صهيونيستي را به رسميت نشناسد."



به گفته وي، همه نمايندگان فلسطيني بر ضرورت اخراج نظاميان آمريكايي و انگليسي از عراق تاكيد كردند.



نمايندگان گروههاي فلسطيني در ديدار با صدر پيشنهاد دادند تا كميته عراقي براي حمايت از ملت فلسطين تشكيل شود.

صدر كه در حال ديدار از سوريه است، دوشنبه تاكيد كرده بود كه جريان وي حاضر است از ايران وسوريه در مقابل فشارهاي آمريكايي با تمام وسائل موجود دفاع كند.