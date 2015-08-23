مجله مهر- شراره داودی: جمله معروف آلودگی موبایل اولین بار برای تبلیغ محصول الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. محصولی که شاید مشکل آلودگی گوشی شما را برطرف کند. به هر حال در دنیای امروز گوشی تلفن همراه تقریبا همه جا همراه ماست و احتمال انتقال میکروب به آن خیلی زیاد وجود دارد.

این شارژر جدید که هم برای گوشی‌های آیفون و هم برای سامسونگ طراحی شده، ادعا می‌کند که پس از قرار دادن گوشی تلفن همراه داخل آن؛ علاوه بر شارژ کردنش با استفاده از دو لامپ UV گوشی را ضدعفونی می‌کند و همه باکتری‌های آن را از بین می‌برد.

طریقه استفاده از این دستگاه هم بسیار ساده است، گوشی را داخل آن قرار می‌دهید، درپوش آن را می‌بندید و بدون اینکه گوشی گرم شود یا ماده شیمیایی استفاده شود پس از چهار دقیقه یک گوشی تمیز تحویل خواهید گرفت.

همچنین زمانی که گوشی در دستگاه است، نگران زنگ‌ها و تماس‌هایتان نباشید، چون به شما می‌رسند و صدایشان را می‌شنوید و اگر بخواهید هم می‌توانید به آن‌ها جواب دهید.

در این میان هر زمان که کار شارژ و تمیز کردن گوشی تمام شود، دستگاه خاموش می‌شود و شما می‌توانید گوشی تمیز خودتان را که البته شارژ هم شده، بردارید.