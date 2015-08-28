به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مالایا آنلاین، مجیدی با شرکت در کنفرانس فیلم «محمد رسول الله» در مونترال که به عنوان پرهزینه ترین فیلم سینمای ایران از آن یاد می‌شود و همزمان با اولین اکران جهانی فیلمش شرکت کرد.

مجیدی در این نشست گفت هدف از ساخت این فیلم که اولین قسمت از یک سه گانه است، ارایه چهره واقعی اسلام است که او معتقد است به شدت آسیب دیده است.

مجیدی گفت: متاسفانه در این مقطع زمانی ارایه نسخه رادیکال، متعصب و خشن، واقعیت اسلام را خدشه دار کرده است. او در مونترال و پس از نخستین نمایش فیلمش که در این جشنواره صورت گرفت، درباره فیلم هم صحبت کرد.

وی گفت: رفتارهای بربرانه‌ای که گروهی تروریست به نام اسلام انجام می‌دهند، اسلام واقعی نیست. او با اشاره به ویران کردن گنجینه‌های فرهنگی سوریه و عراق توسط داعش این سخنان را به زبان آورد و افزود: اسلام دین صلح است، دین دوستی است و عشق و من تلاشم این بود تا همین را در فیلمم نشان دهم.

این فیلم که با بهره گرفتن از فیلمبرداری که سه اسکار در کارنامه‌اش دارد یعنی ویتوریو استوراروی ایتالیایی ساخته شده، با موسیقی رخا رحمان فیلمساز هندی که دو جایزه اسکار در کارنامه‌اش دارد، ساخته شده است.

در همین حال لیبراسیون فرانسه نوشت: پنج شنبه بعداز ظهر بیرون از سینمای امپریال در مونترال، جایی که جشنواره برپا شد، گروه کوچکی از مخالفان نیز شعارهایی در مخالفت با فیلم سر دادند.

در تصویر مجیدی در کنار سرژ لویک (چپ) بینانگذار و رییس فستیوال فیلم مونترال از زمان آغاز تا کنون و دنیس کودر شهردار مونترال دیده می‌شود.

مجیدی که در جریان کنفرانس به فارسی سخن می‌گفت و حرف‌هایش به انگلیسی ترجمه می‌شد، پیش از شروع رسمی جشنواره در این کنفرانس شرکت کرده بود.

وی در این نشست گفت فیلمش از زمان تولد تا ۱۳ سالگی و دوران نوجوانی حضرت محمد(ص) اختصاص یافته و از مستندات مورد وثوق شیعه و سنی برای ساخت آن استفاده کرده است.

لیبراسیون نوشته است: «محمد رسول الله» با تصاویر زیبایش، حواشی بسیار و بازیگری حرفه‌ای‌اش مخاطب را جذب می کند. این نشریه افزوده است: چند ساعت پیش از اکران این فیلم در کبک، سینماهای تهران شاهد نمایش این فیلم بودند و مجیدی فیلم را موفق‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران خواند.

در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم مونترال که تا ۷ سپتامبر ادامه خواهد داشت، مجیدی ابراز امیدواری کرد که توزیع کنندگان بین‌المللی نسبت به اکران جهانی فیلم اقدام کنند.

سایت لدووا نیز نوشت: نمایش این فیلم مثل بمب در مونترال صدا کرد. فیلمی که بیشتر شبیه فیلم‌های هالیوودی مذهبی مثل «۱۰ ضربه» سیسیل ب.دومیل است و از نظر خلوص و صفا و با بالاترین حد از جلوه‌های ویژه ساخته شده است. این سایت می نویسد: البته زمان ۱۷۱ دقیقه ای آن اندکی طولانی به نظر می‌رسد.

مجید مجیدی تنها فیلمساز ایرانی است که سه جایزه مهم سینمایی از آمریکا دریافت کرده و با استعداد خاص خود می‌تواند ظرافت‌هایی خلق کند. او در اثر جدیدش به منابع واقع‌گرایانه‌تر سینما روی آورده است. در «محمد رسول الله» بازیگران ایفاگر نقش‌هایی سرراست هستند و پیامبر نورس که چون فرشته به نظر می‌رسد در میان آنها جای دارد و با موسیقی‌ای که ارایه کننده تم‌های بیشتر غربی و رعدآسا است، همراهی می‌شود. مناظر خیره کننده ای که در تهران فیلمبرداری شده به خوبی یادآور مکه است که با بازسازی این شهر در شهرک سینمایی شکل گرفته و در میان همه این تصاویر زیبا که فیلمبرداری ایتالیایی فیلم هایی چون «آخرین امپراتور» و «اینک آخرالزمان» خالق آنهاست، با جلوه‌های ویژه از سونامی گرفته تا حمله گروه پرندگان، غارهایی که دهان باز می‌کنند، راه شیری و نورهای خاص آسمانی، تصویر شده است. فیلم «محمد رسول‌الله» به زبان فارسی است نه عربی و هم مخاطبان داخلی و هم مخاطبان خارجی را مدنظر قرار داده است.

این فیلم در عین حال ادای احترامی به ادیان دیگر از مسیحیت و یهودی است که همه در خاورمیانه به عنوان مکان ظهور پیامبران ظهور کردند.

مجید مجیدی و تهیه کننده‌اش با تیمی از بازیگران در مونترال حضور یافته‌اند.