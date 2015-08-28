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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱

کلمبیا و ونزوئلا سفرای خود را از پایتخت های همدیگر فراخواندند

کلمبیا و ونزوئلا سفرای خود را از پایتخت های همدیگر فراخواندند

در پی تنش های مرزی بین کلمبیا و ونزوئلا هر دو کشور سفرای خود را از پایتخت های همدیگر فرا خواندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، در پی افزایش تنش های مرزی بین ونزوئلا و کامبیا دو کشور سفرای خود را برای مشوررت از پایتخت های همدیگر فرا خواندند.

در پی حملات شبه نظامیان کلمبیایی در مرزهای دو کشور که منجر به زخمی شدن ۴ نفر در مناطق مرزی ونزوئلا با کلمبیا شد، «نیکلاس مادرو » رئیس جمهور ونزوئلا روز ۲۱ آگوست دستور بسته شدن مرز بین دو کشور ر صادر کرد.

«خوان مانوئل سانتوز» رئیس جمهور کلمبیا در خصوص علت تسلیم خود برای فرا خواندن سفیر خود از کاراکاس گفت: آنچه که اتفاق افتاده بود غیر قابل قبول است.

وی در عین حال گفت این تصمیم را بعد از آن گرفته است که مقامات ونزوئلایی با دیدار مقامات کلمبیایی از شهری که حادثه هفته قبل در آن اتفاق افتاده است مخالفت کرده اند.

دقایقی بعد از فراخواندن سفیر کلمبیا از کاراکاس توسط رئیس جمهور کلمبیا وزیر خارجه ونزوئلا نیز از دستور رئیس جمهور این کشور برای فرا خواندن سفیر ونزوئلا از بوگوتا خبر داد.

کد مطلب 2897507
پیمان یزدانی

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