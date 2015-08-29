کتاب «مدرسه زدگی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب با سرگذشت دانش‌آموزانی که نمی‌توانند در مدرسه موفق شوند، آشنا می‌شویم و به وجود ارتباط بسیار نزدیک بین زمینه‌های عاطفی و قابلیت یادگیری پی می‌بریم. آن‌گاه با توجه به ظرفیت جبرانی و رشددهنده مدرسه، در حکم مهم‌ترین نهاد تربیتی، از چگونگی شرایط و رفتارهایی در مدرسه آگاه می‌شویم که می‌تواند اثرات زیان‌بار رفتارهای نامطلوب خانواده را جبران کند و زمینه را برای رشد عاطفی و اجتماعی کودکان و در نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی و سازگاری آنان با مدرسه آماده سازد.

نویسندگان این اثر، از طرفی با بهره‌گیری از گنجینۀ تجارب خود در سال‌ها تلاش دانشگاهی و مشاوره به دانش‌آموزانی که مشکل یادگیری و ناسازگاری در مدرسه داشته‌اند و از طرف دیگر با اقتباس از کتاب «در مدرسه رنج می‌برم»، نوشتۀ ماری کلود بلیوو، بر مایۀ این اثر افزوده‌اند.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «دانش‌آموزان گاه از وجود دردهای مختلف در بدن خود از قبیل دل‌درد، سردرد و حتی درد ناحیه قلب شکایت می‌کنند اما اگر این شکایات روزمره تکرار شود، ممکن است نشان‌دهندۀ وخامت اوضاع آنان در مدرسه باشد. این نوع دانش‌آموزان هر روز با احساس بی‌زاری از مدرسه بیدار شده و نمی‌خواهند به مدرسه بروند. آنان یادگیری را دوست ندارند و بدون این‌که مسئله آنان اختلال واقعی یادگیری باشد، در یادگرفتن مطالب درسی مشکل دارند. مسئله آنان چیز دیگری است؛ آن‌ها به دلایل عاطفی در سازگاری با مدرسه و یادگیری دچار مشکل‌اند و این موضوع مانع تحقق ظرفیت شناختی آنان می‌شود».

این اثر، نگاهی به اختلالات تحصیلی دانش‌آموزان با ریشه‌های عاطفی و اجتماعی دارد و در ۴ بخش و ۱۲ فصل تدوین یافته که عبارت است از:

بخش اول: زندگی عاطفی و یادگیری

فصل اول: سازگاری، ورود به بزرگ‌سالی و یادگیری

فصل دوم: حلقۀ مفقودۀ ارتباط

فصل سوم: اعتماد و استقلال

بخش دوم : زندگی خانوادگی و یادگیری

فصل چهارم: هنگامی که مدرسه‌زدگی ریشه در خانواده دارد

فصل پنجم: برقراری محدودیت‌های لازم

فصل ششم: پذیرش موفقیت، همیشه آسان نیست

بخش سوم: ابزارهایی برای یادگیری

فصل هفتم: در جست‌وجوی کلمه‌هایی برای یادگیری

فصل هشتم: وقتی مسئلۀ هوش مطرح است

فصل نهم: اختلال‌های یادگیری یا رفتاری

بخش چهارم: مدرسه، سازگاری و یادگیری

فصل دهم: وقتی پای هم‌سالان به میان می‌آید

فصل یازدهم: خداحافظ معلم

فصل دوازدهم: نظام آموزشی و مسئلۀ مدرسه‌زدگی

از جنبه‌های قابل توجه این کتاب، می‌توان به این نکته اشاره کرد که به معرفی اختلالات یادگیری با ریشه‌های عاطفی و اجتماعی بسنده نکرده و در پایان هر فصل، توصیه‌های عملی به والدین ارائه نموده است. علاوه بر این، در بخش پایانی کتاب با توجه به نقش عمده‌ای که اولیاء مدرسه، به‌ویژه معلمان می‌توانند در کاهش اثرات اختلالات عاطفی و اجتماعی داشته باشند، راهبردهای عملی برای ایجاد شرایط و محیط مطلوب در مدرسه طرح نموده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از طریق تماس با شماره ۰۲۱۶۶۹۵۳۸۰۵ یا مراجعه به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان وحید نظری، شماره ۴۸، انتشارات سخن تهیه نمایند.