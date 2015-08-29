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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۲۲:۰۵

اصغر باقریان:

هیچ پولی از انتقال حاج صفی به سپاهان نرسید

هیچ پولی از انتقال حاج صفی به سپاهان نرسید

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تاکید کرد از انتقال احسان حاج صفی به تیم دوم فرانکفورت پولی به این باشگاه نرسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقریان در خصوص انتقال احسان حاج صفی به تیم دوم فرانکفورت گفت: حاج صفی به تیم دوم فرانکفورت در بوندس لیگای دو رفت. هیچ پولی از این انتقال نصیب سپاهان نشد چون قبلا در قرارداد حاج صفی دیده شده بود.

وی درباره اینکه چرا حاج صفی به تیم دوم فرانکفورت ملحق شده است، بیان کرد: خودش اعتقاد داشت اگر یک فصل در دسته دو بازی کند فصل بعد راحت‌تر به دسته اول خواهد رفت و برای همین کار خود را از تیم دسته دومی در آلمان شروع می‌کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفتگوی خود با شبکه خبر سیما در خصوص آخرین وضعیت نویدکیا عنوان کرد: نویدکیا هفته گذشته سه چهار جلسه با دوستان نزدیک ما داشته و شرایط بازگشتش فراهم شده است. او الان یکسری کار شخصی دارد که بعد از انجام ان به تیم بر می‌گردد.

کد مطلب 2898877

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