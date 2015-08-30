۱۴ ایستگاه خودکار باران سنجی در اردبیل ارتقا یافت

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اینکه اقلیم استان اردبیل از تنوع قابل توجه آب و هوایی برخوردار است، تصریح کرد: هواشناسی با توسعه و تجهیز امکانات خود متناسب با نیازهای اقلیمی منطقه اقدام می کند.

وی در تشریح مهمترین اقدامات انجام شده به اجرای سامانه هواشناسی کاربردی، نصب و راه اندازی سامانه هواشناسی در فرودگاه اردبیل و مکان یابی سایت رادار هواشناسی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این طی سال های اخیر کارگاه های آموزشی در خصوص شناسایی پدیده های جوی برگزار شده است.

مدیر کل هواشناسی استان به پایش مستمر پدیده های جوی استان اشاره کرد و متذکر شد: به منظور به روز رسانی علمی اقدامات پروژه های تحقیقاتی نیز طی سال های گذشته انجام شده و تداوم دارد.

دولتی مهر به فعال سازی خبر زنده هواشناسی اشاره کرد و بیان داشت: ما در اتفاقات جوی ناگهانی با صدور پیش بینی و اخطاریه به نهادهای مسئول اطلاع رسانی می کنیم.

وی در عین حال در خصوص وضعیت آب و هوایی استان طی هفته آتی با اشاره به بارش باران از شامگاه شنبه تصریح کرد: انتظار می رود طی روزهای آتی از ابرناکی آسمان کاسته شده و دمای هوا افزایش یابد.

به گفته مدیر کل هواشناسی استان نقشه های هواشناسی نشان می دهد در هفته پیش رو نیز آسمان ابری و نیمه ابری همراه با وزش باد و باران خواهیم داشت و هر چند تا روز دوشنبه دمای نسبی هوا افزایش می یابد اما مجددا از روز دوشنبه با کاهش دما مواجه خواهیم بود.