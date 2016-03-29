۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

برای ۵ روز آینده صادر شد؛

اخطاریه هواشناسی کشاورزی درباره کاهش دما

اداره هواشناسی کشاورزی اخطاریه‌ای در زمینه کاهش دما، برای کشاورزان کشور صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی اعلام کرد: بررسی داده های واقعی و خروجی مدلهای عددی هواشناسی بیانگر تداوم  گذر امواج ناپایدار جوی از امروز تا پایان هفته از کشور بوده و بارش باران گاهی با رعد و برق، وزش باد شدید موقت، بارش برف و در برخی نقاط تگرگ وجود دارد؛  بنابراین  با توجه به پیش بینی وضع هوای کشور، اخطاریه هواشناسی کشاورزی به شرح ذیل است:

چهارشنبه: نسبت به روز سه شنبه کمینه دمای هوا ۲ تا ۱۰ درجه کاهش می یابد؛ بنابر این  وضعیت دما در استانهای مختلف به این ترتیب خواهد بود:

اردبیل(کمینه دمای هوا در مناطق شمالی و مرکزی بالای صفر و مناطق جنوبی زیر صفر می رسد)

گیلان(کمینه دمای هوا در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی ۲ تا ۵ درجه)

مازندران(کمینه دمای هوا به ۲ تا  ۵ درجه)

گلستان(کمینه دمای هوا به ۳ تا  ۷ درجه)

خراسان شمالی(دمای هوا به ۶ تا  ۸ درجه)  

مرکزی(کمینه دمای هوا در مناطق شمالی و مرکز  به ۱-  تا  صفر و در مناطق جنوبی ۴ تا ۸  می رسد)

همدان(کمینه دمای هوا بین ۰ تا ۴- درجه)

قم(کمینه دمای هوا ۳ تا ۵ درجه)  

قزوین(کمینه دمای هوا بین ۲ تا ۶ درجه می رسد)

تهران(کمینه دمای هوا در مناطق جنوبی بالای صفر و در مناطق شرقی و مرتفع صفر درجه)

البرز(کمینه دمای هوا در مناطق جنوبی بالای صفر و در مناطق شرقی و مرتفع صفر درجه)

سمنان(کمینه دمای هوا به ۳ تا ۷ درجه)

زنجان(کمینه دمای هوا در مناطق مرکز و شرق به ۲- تا صفر و در بقیه مناطق به ۳ تا ۸ درجه می رسد)  

ایلام(کمینه دمای هوا به صفر تا  ۲ تا درجه)

کرمانشاه(کمینه دمای هوا در مناطق شرق  و مرتفع به ۱- تا صفر و در بقیه مناطق به ۳ تا ۷ درجه می رسد)

کردستان(کمینه دمای هوا در مناطق سردسیر و مرتفع به صفر تا ۲- و در بقیه مناطق به ۱ تا ۲ درجه می رسد)

شمال خوزستان(کمینه دمای هوا در مناطق به ۱۰ تا ۱۵ درجه می رسد)

لرستان(کمینه دمای هوا به ۱  تا ۷ درجه می رسد)

آذربایجان غربی(کمینه دمای هوا  در مناطق مرتفع و سردسیر صفر تا ۳- و در بقیه مناطق به صفر تا ۴ درجه می رسد)

آذربایجان شرقی(کمینه دمای هوا  در مناطق مرتفع و سردسیر صفر تا ۲- و در بقیه مناطق به صفر تا ۳ درجه میرسد) و در مناطق جنوبی تغییرات دما قابل ملاحظه نیست.

پنج شنبه: همچنان ماندگاری هوای سرد برای استانهای ذکر شده در روز چهارشنبه وجود دارد و و در غرب و شمال غرب و سواحل دریای خزر ۲ تا ۴ درجه کاهش دما.

جمعه: هوای سرد برای استانهای غربی و مرکز کشور در ابتدای صبح تداوم داشته و بتدریج با افزایش دما همراه خواهد بود. در استانهای ساحلی دریای خزر و شمال شرق دمای هوا ۲ تا ۵ درجه کاهش خواهد یافت.

شنبه: در شمال شرق ماندگاری و کاهش دما وجود داشته و در بقیه مناطق کشور روند افزایشی وجود دارد.  

یکشنبه: در غالب مناطق کشور روند افزایشی دما  و در غالب مناطق کمینه دما به بالای صفر خواهد رسید.

براساس این گزارش؛ روند تغییرات دما بر اساس ارتفاع ۲ متری از سطح زمین بوده و لازم است متخصصین و کاربران کشاورزی به این نکته دقت کنند.

توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای مذکور  نیز به شرح ذیل است:

•    خودداری از هرگونه  عملیات سم پاشی تا آخر هفته

•    تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش دما

•    بستن ورودی استخرهای پرورش ماهی‌های سرد آبی در صورت گل آلود بودن در زمان بارندگی؛

•    خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا تا پایان هفته  

•    خودداری از آبیاری مزارع گندم آبی 

•    آماده سازی وسایل و تجهیزات مواجهه با کاهش دما همانند کاه و  کلش، وسایل دود زا و غیره

