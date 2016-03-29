اخطاریه هواشناسی کشاورزی درباره کاهش دما

به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی اعلام کرد: بررسی داده های واقعی و خروجی مدلهای عددی هواشناسی بیانگر تداوم گذر امواج ناپایدار جوی از امروز تا پایان هفته از کشور بوده و بارش باران گاهی با رعد و برق، وزش باد شدید موقت، بارش برف و در برخی نقاط تگرگ وجود دارد؛ بنابراین با توجه به پیش بینی وضع هوای کشور، اخطاریه هواشناسی کشاورزی به شرح ذیل است:

چهارشنبه: نسبت به روز سه شنبه کمینه دمای هوا ۲ تا ۱۰ درجه کاهش می یابد؛ بنابر این وضعیت دما در استانهای مختلف به این ترتیب خواهد بود:

اردبیل(کمینه دمای هوا در مناطق شمالی و مرکزی بالای صفر و مناطق جنوبی زیر صفر می رسد)

گیلان(کمینه دمای هوا در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی ۲ تا ۵ درجه)

مازندران(کمینه دمای هوا به ۲ تا ۵ درجه)

گلستان(کمینه دمای هوا به ۳ تا ۷ درجه)

خراسان شمالی(دمای هوا به ۶ تا ۸ درجه)

مرکزی(کمینه دمای هوا در مناطق شمالی و مرکز به ۱- تا صفر و در مناطق جنوبی ۴ تا ۸ می رسد)

همدان(کمینه دمای هوا بین ۰ تا ۴- درجه)

قم(کمینه دمای هوا ۳ تا ۵ درجه)

قزوین(کمینه دمای هوا بین ۲ تا ۶ درجه می رسد)

تهران(کمینه دمای هوا در مناطق جنوبی بالای صفر و در مناطق شرقی و مرتفع صفر درجه)

البرز(کمینه دمای هوا در مناطق جنوبی بالای صفر و در مناطق شرقی و مرتفع صفر درجه)

سمنان(کمینه دمای هوا به ۳ تا ۷ درجه)

زنجان(کمینه دمای هوا در مناطق مرکز و شرق به ۲- تا صفر و در بقیه مناطق به ۳ تا ۸ درجه می رسد)

ایلام(کمینه دمای هوا به صفر تا ۲ تا درجه)

کرمانشاه(کمینه دمای هوا در مناطق شرق و مرتفع به ۱- تا صفر و در بقیه مناطق به ۳ تا ۷ درجه می رسد)

کردستان(کمینه دمای هوا در مناطق سردسیر و مرتفع به صفر تا ۲- و در بقیه مناطق به ۱ تا ۲ درجه می رسد)

شمال خوزستان(کمینه دمای هوا در مناطق به ۱۰ تا ۱۵ درجه می رسد)

لرستان(کمینه دمای هوا به ۱ تا ۷ درجه می رسد)

آذربایجان غربی(کمینه دمای هوا در مناطق مرتفع و سردسیر صفر تا ۳- و در بقیه مناطق به صفر تا ۴ درجه می رسد)

آذربایجان شرقی(کمینه دمای هوا در مناطق مرتفع و سردسیر صفر تا ۲- و در بقیه مناطق به صفر تا ۳ درجه میرسد) و در مناطق جنوبی تغییرات دما قابل ملاحظه نیست.

پنج شنبه: همچنان ماندگاری هوای سرد برای استانهای ذکر شده در روز چهارشنبه وجود دارد و و در غرب و شمال غرب و سواحل دریای خزر ۲ تا ۴ درجه کاهش دما.

جمعه: هوای سرد برای استانهای غربی و مرکز کشور در ابتدای صبح تداوم داشته و بتدریج با افزایش دما همراه خواهد بود. در استانهای ساحلی دریای خزر و شمال شرق دمای هوا ۲ تا ۵ درجه کاهش خواهد یافت.

شنبه: در شمال شرق ماندگاری و کاهش دما وجود داشته و در بقیه مناطق کشور روند افزایشی وجود دارد.

یکشنبه: در غالب مناطق کشور روند افزایشی دما و در غالب مناطق کمینه دما به بالای صفر خواهد رسید.

براساس این گزارش؛ روند تغییرات دما بر اساس ارتفاع ۲ متری از سطح زمین بوده و لازم است متخصصین و کاربران کشاورزی به این نکته دقت کنند.

توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای مذکور نیز به شرح ذیل است:

• خودداری از هرگونه عملیات سم پاشی تا آخر هفته

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش دما

• بستن ورودی استخرهای پرورش ماهی‌های سرد آبی در صورت گل آلود بودن در زمان بارندگی؛

• خودداری از مصرف کودهای ازته در مزارع گندم، جو و کلزا تا پایان هفته

• خودداری از آبیاری مزارع گندم آبی

• آماده سازی وسایل و تجهیزات مواجهه با کاهش دما همانند کاه و کلش، وسایل دود زا و غیره