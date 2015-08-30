به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه اسباب بازی تهران، برگزاری این نمایشگاه که به همت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزاری شده، دسترسی کودکان منطقه شرق تهران به اسباب بازی های تولید داخل را تسهیل کرده است.

در این نمایشگاه بیش از ۷۱ غرفه به ارائه محصولات فکری و اسباب بازی‌های ساخت داخل کشور می پردازند و بازی‌های فکری و سرگرمی‌های نمایشی نیز برای کودکان در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که با نزدیک شدن زمان آغاز سال تحصیلی جدید، موج بهره مندی خانواده ها از محصولات فکری برای کودکانشان افزایش یافته است.

این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در پیاده‌راه هفده شهریور از میدان شهدا تا میدان امام حسین(ع) در حال برگزاری است و برگزاری‌آن تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.