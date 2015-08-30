بوش در اندیشه حمله اتمی به افغانستان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیوچه وله، پس از حملات تروریستی در سال ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در واشنگتن، ایالات متحده به رهبری جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت، تصمیم گرفته بود برای درهم کوبیدن تروریست‌های وابسته به شبکه القاعده از همه ابزارها، حتی حمله اتمی به افغانستان، استفاده کند.

این مطلب را «میشائیل اشتاینر» فردی که در دوران صدراعظمی گرهارد شرودر مشاور سیاست خارجی وی بوده در گفتگو با اشپیگل بیان کرده است.

این دیپلمات پیشین آلمانی در پاسخ به اشپیگل اعلام کرده که به دنبال حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ مقامات امریکایی در چنان بهت و دهشتی فرو رفته بودند که آماده بودند علیه افغانستان، که زیر سلطه طالبان بود، سلاح هسته‌ای به کار برند.

اشتاینر افزوده است که او با صدراعظم شرودر موافق نبوده که حمایت بی قید و شرط دولت آلمان را از اقدامات ایالات متحده در مبارزه با تروریسم اعلام داشته بود.

این دیپلمات ۶۵ ساله آلماتنی می‌افزاید که نه تنها در آن زمان نتوانسته صدراعظم را قانع کند، بلکه خیلی زود مقام خود را نیز از دست داده است. او بعدها عهده‌دار مسئولیت سفارت آلمان در هند شد.

حملات یازدهم سپتامبر آغازگر مشی سیاسی تازه امریکا بود که جنگ با تروریسم خوانده شد.

شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن مسئول این حملات شناخته شد. در دوم مه ۲۰۱۱ مأموران امریکایی موفق شدند اسامه بن لادن، رهبر القاعده را در پاکستان، به قتل برسانند.