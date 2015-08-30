اکران «کیمیا» در سینما نوستالژی فرهنگسرای اندیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه های سینما نوستالژی -فیلم های خاطره انگیز سه دهه اخیر سینما-، فیلم سینمایی «کیمیا» به کارگردانی و نویسندگی احمد رضا درویش روز دوشنبه ۹ شهریورماه ساعت ۱۸ با حضور احمد رضا درویش کارگردان و نویسنده، هارون یشایایی تهیه کننده، محمود کلاری فیلمبردار، رضا کیانیان، نادر رجب پور و زهرا اویسی بازیگران در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه پخش و نقد می شود.

در این فیلم که در سال ۱۳۷۳ اکران شده بازیگرانی همچون خسرو شکیبایی، بیتا فرهی، رضا کیانیان، یریسا شاهنده، نادر رجب پور، علی اکبر زادگان و عباس موسوی ایفای نقش کرده اند.

علاقه مندان برای تماشای این فیلم می توانند به آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه مراجعه کنند. ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.