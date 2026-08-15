به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد پاک مهرظهر شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی و شهرکهای روستایی استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود؛ چرا که بسیاری از این مناطق همچنان از خدمات و زیرساختهای مناسب ارتباطی برخوردار نیستند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه تلفن ثابت و دسترسی به اینترنت پرسرعت افزود: با توجه به اقدامات انجامشده در استان، انتظار میرود وعدههای قبلی در زمینه توسعه ارتباطات نیز عملیاتی شود و حمایتهای لازم برای تکمیل پروژهها صورت گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی همچنین بر ضرورت راهاندازی شعبه مستقل پست بانک در شهرهای استان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی، از جمله ظرفیت ماده ۱۱، میتواند زمینه راهاندازی و بهرهبرداری از مراکز مرتبط با اقتصاد دیجیتال، پژوهش و نوآوری را فراهم کند.
پاکمهر با اشاره به ظرفیت قابل توجه شرکتهای دانشبنیان در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش بهرهوری در خراسان شمالی داشته باشد و لازم است این ظرفیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
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