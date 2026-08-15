به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، پیرو بازدید و قول مساعدت سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات شریف که مورد حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته بود موسسه دانش بنیان برکت تسهیلاتی به این شرکت‌ها برای بازسازی اختصاص داد.

این خط اعتباری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ارتقای بهره‌وری ملی، تفاهم‌نامه‌ای در راستای گسترش همکاری‌ها و ارائه خدمات ویژه به شرکت‌های فناور و خلاق منعقد شد. لذا بر اساس تاکید رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، بخشی از این محل اعتباری به بازسازی دانش بنیانهای دانشگاه صنعتی شریف اختصاص یافت.

تاکنون ۱۰ شرکت با تکمیل مدارک و مستندات، درخواست رسمی خود برای دریافت تسهیلات را ثبت کرده‌اند. پس از طی مراحل کارشناسی و احراز شرایط، از میان متقاضیان، ۴ شرکت موفق به اخذ تأییدیه نهایی و عقد قرارداد تسهیلات شده‌اند.

انتظار می‌رود با ادامه روند بررسی درخواست‌ها و تخصیص منابع بیشتر، سایر شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده نیز بتوانند از این بسته حمایتی بهره‌مند شوند و نقش خود را در مدیریت نیازهای کشور در شرایط تحریمی و پسابحران، حفظ و تقویت کنند.